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Свитолина выиграла 10 подряд матчей на Итоговых турнирах

Украинка снова вышла в финал

  • 02.11.2019 14:36
  • 1705 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина выиграла 10 подряд матчей на Итоговых турнирах
© wtatennis.com

Сегодня в полуфинале Итогового турнира украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Белинду Бенчич в трех сетах и снова сыграет в решающем матче.

Для Свитолиной это уже 10-й подряд выигранный поединок на Итоговом турнире. В 2017 году Элина выиграла 1 матч, в прошлом сезоне добыла 5 побед и сейчас уже одержала 4 виктории.

Свитолина получит шанс второй раз кряду выиграть престижное соревнование.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    serega-2019
    online
      serega-2019, 02.11.2019 14:41
    +4
    Мега величезні вітання Еліни, не зупинятися на досягнутому !!!
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 02.11.2019 14:41
    +4
    Мега величезні вітання Еліни, не зупинятися на досягнутому !!!
    Ссылка
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