Свитолина выиграла 10 подряд матчей на Итоговых турнирах

Сегодня в полуфинале Итогового турнира украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Белинду Бенчич в трех сетах и снова сыграет в решающем матче.

Для Свитолиной это уже 10-й подряд выигранный поединок на Итоговом турнире. В 2017 году Элина выиграла 1 матч, в прошлом сезоне добыла 5 побед и сейчас уже одержала 4 виктории.

Свитолина получит шанс второй раз кряду выиграть престижное соревнование.