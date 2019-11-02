Свитолина выиграла 10 подряд матчей на Итоговых турнирах

Сегодня в полуфинале Итогового турнира украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Белинду Бенчич в трех сетах и снова сыграет в решающем матче.
Для Свитолиной это уже 10-й подряд выигранный поединок на Итоговом турнире. В 2017 году Элина выиграла 1 матч, в прошлом сезоне добыла 5 побед и сейчас уже одержала 4 виктории.
Свитолина получит шанс второй раз кряду выиграть престижное соревнование.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.