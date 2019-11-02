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Элина Свитолина – в финале Итогового турнир WTA

Лучшая украинская теннисистка впервые в сезоне сыграет в матче за титул

  • 02.11.2019 14:31
  • 13866 просмотров
  • 39 комментариев
Элина Свитолина – в финале Итогового турнир WTA
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) выиграла полуфинальный матч на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. 
 
Действующая чемпионка турнира в трех сетах одолела швейцарку Белинду Бенчич (№7 WTA), которая снялась из-за травмы в третьем сете.
 
Шэньчжэнь. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 5:7, 6:3, 4:1 (отказ)
 
Первый сет был похож на предыдущие игры Свитолиной. Украинка на равных вела борьбу против соперницы, предугадать результат партии было проблематично. Бенчич начала довольно уверенно и красиво, но не идеально. Свитолина действовала в более присущей ей защитном стиле, но почему-то ошибалась больше положенного. Поначалу спасали подачи на вылет, только в первом гейме их было целых три. Но когда дело доходило до второго мяча – начинались неприятности.
 
Первой в счете повела швейцарка, реализовав свой первый же брейкпоинт в шестом гейме, на что сразу же получила обратный брейк. 
 
Во время первого сета, а впоследствии и всего матча Бенчич часто держалась за заднюю поверхность бедра. После 11-го гейма она вызвала на корт физио и взяла медицинский тайм-аут. Вполне возможно, что это была тактическая хитрость. Как бы там ни было, но это принесло швейцарке результат. На приеме Белинда сыграла очень успешно, а Свитолина допустила ряд ошибок. Особенно стоит выделить неудачное решение на третьем сетболе у сетки, наладить этот компонент игры Элине не удается уже который год.
 
 
В начале второго сета Свитолина сразу же начала играть более агрессивно, особенно это чувствовалось на приеме. Со второго мяча сразу же следовала атака, это было необходимо, чтобы изменить ситуацию на корте в свою пользу. Швейцарка оказалась не готовой к резкому изменению вектора игры от соперницы и проиграла два гейма, хотя имела шанс сделать 1:1. Заняв лидирующую позицию, Элина больше сконцентрировалась на своих геймах, а на приеме играла в менее энергозатратный теннис. В шестом гейме украинка немного провалилась и швейцарка получила двойной брейкпоинт. Но проблем удалось избежать, в этом неплохо помогла подача. 
 
 
Бенчич все больше хромала, снова обращалась за помощью к физио и даже апеллировала к трибунам, которые не очень хотели ее поддерживать. Судьба сета решилась в девятом гейме, где Бенчич несколько раз грубо ошиблась, а Элина сыграла более активно, чем до этого.  
 
 
Третий сет превратился в «избиение младенца». Свитолина очень быстро повела со счетом 3:0, и после еще двух сыгранных геймов Бенчич приняла решение сняться. 
 
Отдельно отметим 16 эйсов Элины – это ее лучший показатель в карьере. Благодаря этому соотношение виннерсов / невынужденных выглядит феноменально.
 
Это была четвертая очная встреча теннисисток, Элина одержала вторую победу. Также отметим, что это десятый подряд выигранный матч для украинки на Итоговых турнирах (2017 - 1, 2018 - 5, 2019 - 4).
 
В финале Свитолина сыграет против Эшли Барти (1) или Каролины Плишковой (2). Для украинки это будет первый в сезоне матч за титул.
 

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Источник — Sport.ua

(32 голоса)

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Комментарии
    TemaMX
    TemaMX, 02.11.2019 15:33
    +1
    Ekvato, 02.11.2019 15:24
    Станіславе, я відколи за тенісом сдідкую, бачу, що Ви майже завжди зважено і раціонально можете передбачити, якщо не кінцевий результат, то хоча б хід гри. І коли Ви вчора написали, що Еля Бенчіч переможе, то я був спокійний. Я часто на емоціях чекав Еліних перемог, але Ви тверезо оцінювали ситуацію, хоч я і вважав Вас всепропальзиком. Я, як і Ви, злий на неї через той кубок мордору, але об'єктивно, Еля найкраща наша тенісистка і поки що тільки вона може претендувати на шолом. Якщо відкинути негативні емоції і патрітизм, що Ви скажете, чи є прогрес в Еліній грі? Мені здається, що у неї пішла перша плдача, зявилася швидкість подачі і додалися елементи техніки (дяка Монфісу). Чи воно дійсно так, чи то просто мені так хочеться? І чи достатньо цього для шолому?
    Ну если она выигрывает у всех топов, и второй год подряд берет итоговый, то конечно ей по силам брать шлем. Дело в психологии и настрое, почему то на итоговый у нее получается настроиться, а на шлем нет. Нельзя и откидывать версию с заработком, на шлеме она столько за победу на заработает. Ещё давно заметили с другом, что она может слить шлем спокойно в первых раундах, потом на выставочном каком то турнире в эмиратах спокойно всех вынести за несколько дней, и забрать солидный куш. Может ей размер призового фонда помогает настроиться))
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 02.11.2019 15:32
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 02.11.2019 15:05
    16!!!! ейсів, 37 вінерсів - це точно Світоліна грала!!!??? Це бува не реінкарнація Серени????
    Да, точно. И соавтор Бенчич! ( Правда, якобы одноногая)
    Ссылка
    TemaMX
    TemaMX, 02.11.2019 15:26
    0
    В среднем за игру около пяти розыгрышей Свитолина проигрывает из-за глупости. Когда она под сеткой, и можно тушить в половину корта где нету соперницы, она почему то бьёт именно туда где она стоит!!! Ррррр!!! Как же это бесит! Вроде такая теннисистка топовая, а такие ошибки детские. Почему никто ей об этом не говорит!?!?!? Наглядный пример в последнем розыгрыше первого сета.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 02.11.2019 15:24
    -1
    Машина!!!
    Ссылка
    Ekvato
      Ekvato, 02.11.2019 15:24
    +1
    Stanislav Matusevych, 02.11.2019 14:42
    Може здатися, що Еліні пощастило з пошкодженням суперниці, але Бенчіч все ж не залізна. Стільки зіграти, щоб вскочити в останній вагон потягу на Шеньчжень - колись це повинно було вилізти боком. Еліна сама зіграла непогано, незважаючи на давно відомі проблеми з останнім ударом. Коли вона зрозуміла, що у суперниці справді травма, почала непогано розкидувати несильні удари по лініях, за якими Бенчіч вже не могла бігти. Це великий спорт, великі гроші, тому на корті нема ніякого співчуття до суперників. Після гри - скільки завгодно. 16 ейсів - новий рекорд у кар'єрі, встановленню якого, звичайно допомогла травма Бенчіч.
    З ким краще грати фінал, неясно. Дівчата настільки вимотані, що з будь-яким суперником можуть бути будь-які варіанти. Навіть статистика 5:0 проти Барті зараз не має значення.
    Станіславе, я відколи за тенісом сдідкую, бачу, що Ви майже завжди зважено і раціонально можете передбачити, якщо не кінцевий результат, то хоча б хід гри. І коли Ви вчора написали, що Еля Бенчіч переможе, то я був спокійний. Я часто на емоціях чекав Еліних перемог, але Ви тверезо оцінювали ситуацію, хоч я і вважав Вас всепропальзиком. Я, як і Ви, злий на неї через той кубок мордору, але об'єктивно, Еля найкраща наша тенісистка і поки що тільки вона може претендувати на шолом. Якщо відкинути негативні емоції і патрітизм, що Ви скажете, чи є прогрес в Еліній грі? Мені здається, що у неї пішла перша плдача, зявилася швидкість подачі і додалися елементи техніки (дяка Монфісу). Чи воно дійсно так, чи то просто мені так хочеться? І чи достатньо цього для шолому?
    Ссылка
    Ruud
    Ruud, 02.11.2019 15:22
    +1
    браво, Эля! теперь нужно выиграть еще один матч!!!
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 02.11.2019 15:21
    -1
    Elis, 02.11.2019 15:17
    Ви впевнені, що це ті самі ніки? А то звучить як "Циля, вчера вы были Мойшей".
    Я половину дописувачів, які раніше підтримували Еліну взагалі не бачу.
    Ты с Марса? Тут так банян ни за фиг, что у всех старых по несколько акков
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.11.2019 15:17
    -1
    Птолемей Сократович, 02.11.2019 15:10
    Такие лицемеры, когда у Элины ничего не получалось и она поехала в Москву, так ее заклевали. Как только начала выигрывать... так и про Москву забыли: "Элиночка... умничка"))
    Ви впевнені, що це ті самі ніки? А то звучить як "Циля, вчера вы были Мойшей".
    Я половину дописувачів, які раніше підтримували Еліну взагалі не бачу.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 02.11.2019 15:15
    -2
    Птолемей Сократович, 02.11.2019 15:10
    Такие лицемеры, когда у Элины ничего не получалось и она поехала в Москву, так ее заклевали. Как только начала выигрывать... так и про Москву забыли: "Элиночка... умничка"))
    Это ж про них Тарас писал:
    Немец скажет: «Вы монголы!»
    «Монголы, монголы!»
    Золотого Тамерлана
    Внуки, только голы!
    Немец скажет: «Вы славяне».
    «Славяне? Какие?»
    Славных прадедов великих
    Потомки дрянные!
    Ссылка
    Natam69
    online
      Natam69, 02.11.2019 15:12
    +2
    Natam69, 02.11.2019 15:09
    Не дуже дивіться на цифри, гра була не важна. Там Бенчіч майже стояла від другого сету.
    Думаю, що і ейсів стільки не було б. Але перемога є перемога. Грають таки найкращі за цей рік.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.11.2019 15:11
    +1
    Виктор Иванов, 02.11.2019 15:09
    Во Москва какой заряд дала!
    Бенчіч? Так, так зарядила, що сил на півфінал підсумкового вже не лишилось
    Ссылка
    Птолемей Сократович
    online
      Птолемей Сократович, 02.11.2019 15:10
    0
    Такие лицемеры, когда у Элины ничего не получалось и она поехала в Москву, так ее заклевали. Как только начала выигрывать... так и про Москву забыли: "Элиночка... умничка"))
    Ссылка
    Natam69
    online
      Natam69, 02.11.2019 15:09
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 02.11.2019 15:05
    16!!!! ейсів, 37 вінерсів - це точно Світоліна грала!!!??? Це бува не реінкарнація Серени????
    Не дуже дивіться на цифри, гра була не важна. Там Бенчіч майже стояла від другого сету.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 02.11.2019 15:09
    -4
    Во Москва какой заряд дала!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.11.2019 15:05
    +1
    16!!!! ейсів, 37 вінерсів - це точно Світоліна грала!!!??? Це бува не реінкарнація Серени????
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 02.11.2019 15:05
    +3
    Еля порве кожну з них, бо, фізично збережена, для цього. Розумне розташування "фінансових сил" дається взнаки. Не вболіватиму ні за кого, а просто спостерігатиму чергову "жертву" нашого світлячка. Щасти тобі, Елінко.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 02.11.2019 14:59
    +2
    Було видно , що втомлена , але характер ще той - боєць !!
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 02.11.2019 14:57
    +3
    Дуже гордилася Еліна , що у неі' було 12 ейсів в олному матчі , а сьогодні 16 !!!!!!!! за не повні три сети . Супер !! Хто б завтра не був , гра буде на виживання до останньоі' краплі крові . Перемоги тобі Еліна !
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 02.11.2019 14:50
    +3
    Stanislav Matusevych, 02.11.2019 14:42
    Може здатися, що Еліні пощастило з пошкодженням суперниці, але Бенчіч все ж не залізна. Стільки зіграти, щоб вскочити в останній вагон потягу на Шеньчжень - колись це повинно було вилізти боком. Еліна сама зіграла непогано, незважаючи на давно відомі проблеми з останнім ударом. Коли вона зрозуміла, що у суперниці справді травма, почала непогано розкидувати несильні удари по лініях, за якими Бенчіч вже не могла бігти. Це великий спорт, великі гроші, тому на корті нема ніякого співчуття до суперників. Після гри - скільки завгодно. 16 ейсів - новий рекорд у кар'єрі, встановленню якого, звичайно допомогла травма Бенчіч.
    З ким краще грати фінал, неясно. Дівчата настільки вимотані, що з будь-яким суперником можуть бути будь-які варіанти. Навіть статистика 5:0 проти Барті зараз не має значення.
    Абсолютно согласен! Но, все же, хотелось бы больше Плишкову. Не очень Элина любит слайсы, а Барти в этом лучшая. Да и на этом корте Каролина не так сильна, как на быстрых покрытиях. Но, как говорится будем посмотреть
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    Serzh_Kievskiy
    Serzh_Kievskiy, 02.11.2019 14:50
    +5
    Поздравляю Элину , и всех ее болельщиков , с выходом в финал!
    Очень не простой сезон для нее . Много турниров , где были и 1/4 -финал , и 1/2-финал.
    Поэтому , очень бы хотелось , чтобы ей удалось выиграть этот итоговый турнир.
    Желаю успеха!!!
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    MVV
    online
      MVV, 02.11.2019 14:34
    +21
    Это просто фантастика! 10 побед подряд на итоговых, второй финал подряд!!!
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    VIPsector1
      VIPsector1, 02.11.2019 14:37
    +14
    Она невероятна! Поздравляю!!!
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.11.2019 14:42
    +13
    Може здатися, що Еліні пощастило з пошкодженням суперниці, але Бенчіч все ж не залізна. Стільки зіграти, щоб вскочити в останній вагон потягу на Шеньчжень - колись це повинно було вилізти боком. Еліна сама зіграла непогано, незважаючи на давно відомі проблеми з останнім ударом. Коли вона зрозуміла, що у суперниці справді травма, почала непогано розкидувати несильні удари по лініях, за якими Бенчіч вже не могла бігти. Це великий спорт, великі гроші, тому на корті нема ніякого співчуття до суперників. Після гри - скільки завгодно. 16 ейсів - новий рекорд у кар'єрі, встановленню якого, звичайно допомогла травма Бенчіч.
    З ким краще грати фінал, неясно. Дівчата настільки вимотані, що з будь-яким суперником можуть бути будь-які варіанти. Навіть статистика 5:0 проти Барті зараз не має значення.
    Ссылка
    Дима Семещенко
      Дима Семещенко, 02.11.2019 14:37
    +13
    С победой, первый сэт только подкачал, шла нормально но после мед паузы слабовато вышла!Удачи Элине в финале, давай защиту титула в 2 сэта, чтоб без нервов)
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    Макс Максов
      Макс Максов, 02.11.2019 14:33
    +13
    Эля молодец, с победой!!! Но с игрой возле сетки, нужно что то делать...
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    A.V.
      A.V., 02.11.2019 14:40
    +11
    В фіналі, скоріше за все, буде та ж пісня. Суперниця братиме медикотаймаути, а Еля спокійно дивитиметься на це. Головне в спорті - не як бігти, а як дістатися фінішу. Еля економно розташувала свої сили для того, щоб взяти найбільший куш сезону. І хто їй цензор? Розумничка.
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    klokuchka55
      klokuchka55, 02.11.2019 14:33
    +11
    Супер!!!
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    Sunrise
      Sunrise, 02.11.2019 14:32
    +11
    Красота!
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    Akkerman65
    Akkerman65, 02.11.2019 14:39
    +9
    Главное - победа и финал! Я очень рад, несмотря на ошибки. Спасибо! Слава Украине!
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 02.11.2019 14:43
    +8
    Міс Світоліна дякую за чергову перемогу нехай не таку яскраву як вчора але дуже важливу,адже на протилежній половині корта знаходилась не тільки сильна тенісистка,а і велика акторка
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    adidas77
      adidas77, 02.11.2019 14:39
    +8
    Умница Элинка!!! Мы в финале!!!
    16 эйсов за не полный матч, это фантастика и личный её рекорд!!!
    Я так и не понял, почему Бенчич отказалась доигрывать матч?
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    Lazio
    Lazio, 02.11.2019 14:43
    +7
    Stanislav Matusevych, 02.11.2019 14:42
    Може здатися, що Еліні пощастило з пошкодженням суперниці, але Бенчіч все ж не залізна. Стільки зіграти, щоб вскочити в останній вагон потягу на Шеньчжень - колись це повинно було вилізти боком. Еліна сама зіграла непогано, незважаючи на давно відомі проблеми з останнім ударом. Коли вона зрозуміла, що у суперниці справді травма, почала непогано розкидувати несильні удари по лініях, за якими Бенчіч вже не могла бігти. Це великий спорт, великі гроші, тому на корті нема ніякого співчуття до суперників. Після гри - скільки завгодно. 16 ейсів - новий рекорд у кар'єрі, встановленню якого, звичайно допомогла травма Бенчіч.
    З ким краще грати фінал, неясно. Дівчата настільки вимотані, що з будь-яким суперником можуть бути будь-які варіанти. Навіть статистика 5:0 проти Барті зараз не має значення.
    Надіюсь Плішкова з Барті повиснажують один одного...
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 02.11.2019 14:48
    +6
    Молодець Эліна!Прально распределіла сили и вчора виграла и сьогодні!Прапору Україні слава!Слава Укра\ні!
    Ссылка
    Serzh_Kievskiy
    Serzh_Kievskiy, 02.11.2019 14:50
    +5
    Поздравляю Элину , и всех ее болельщиков , с выходом в финал!
    Очень не простой сезон для нее . Много турниров , где были и 1/4 -финал , и 1/2-финал.
    Поэтому , очень бы хотелось , чтобы ей удалось выиграть этот итоговый турнир.
    Желаю успеха!!!
    Ссылка
    Natam69
    online
      Natam69, 02.11.2019 14:43
    +4
    polesse2000, 02.11.2019 14:41
    Хотелось бы, чтобы финал был с Каролиной
    В принципі, що одна, що друга. З обома еліна може справитися, але і від обох програти. Думаю. що все вирішить налаштування на гру і залишки фізичних сил. Важливо, щоб сьогодні грали подовше.
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    scout1202
      scout1202, 02.11.2019 14:39
    +4
    молодець!!! про з Барті буде значно складніше)
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    A.V.
      A.V., 02.11.2019 15:05
    +3
    Еля порве кожну з них, бо, фізично збережена, для цього. Розумне розташування "фінансових сил" дається взнаки. Не вболіватиму ні за кого, а просто спостерігатиму чергову "жертву" нашого світлячка. Щасти тобі, Елінко.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 02.11.2019 14:57
    +3
    Дуже гордилася Еліна , що у неі' було 12 ейсів в олному матчі , а сьогодні 16 !!!!!!!! за не повні три сети . Супер !! Хто б завтра не був , гра буде на виживання до останньоі' краплі крові . Перемоги тобі Еліна !
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 02.11.2019 14:50
    +3
    Stanislav Matusevych, 02.11.2019 14:42
    Може здатися, що Еліні пощастило з пошкодженням суперниці, але Бенчіч все ж не залізна. Стільки зіграти, щоб вскочити в останній вагон потягу на Шеньчжень - колись це повинно було вилізти боком. Еліна сама зіграла непогано, незважаючи на давно відомі проблеми з останнім ударом. Коли вона зрозуміла, що у суперниці справді травма, почала непогано розкидувати несильні удари по лініях, за якими Бенчіч вже не могла бігти. Це великий спорт, великі гроші, тому на корті нема ніякого співчуття до суперників. Після гри - скільки завгодно. 16 ейсів - новий рекорд у кар'єрі, встановленню якого, звичайно допомогла травма Бенчіч.
    З ким краще грати фінал, неясно. Дівчата настільки вимотані, що з будь-яким суперником можуть бути будь-які варіанти. Навіть статистика 5:0 проти Барті зараз не має значення.
    Абсолютно согласен! Но, все же, хотелось бы больше Плишкову. Не очень Элина любит слайсы, а Барти в этом лучшая. Да и на этом корте Каролина не так сильна, как на быстрых покрытиях. Но, как говорится будем посмотреть
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 02.11.2019 14:49
    +3
    Lazio, 02.11.2019 14:43
    Надіюсь Плішкова з Барті повиснажують один одного...
    Та хоть бы из них одна здоровой до финала дотянула) 4 из 10 участниц не доиграли из-за травмы...
    Ссылка
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