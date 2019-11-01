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Элина СВИТОЛИНА: «Мы все знаем, какой стиль игры у Бенчич»

Украинка – о победе над Софией Кенин

  • 01.11.2019 17:48
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Элина СВИТОЛИНА: «Мы все знаем, какой стиль игры у Бенчич»
© WTA. Элина Свитолина

Элина Свитолина прокомментировала победу над Софией Кенин в третьем туре Итогового турнира и предстоящий полуфинал против Белинды Бенчич:

«Каждый раз, когда я выхожу на корт, то я обязана побеждать. Мои родители меня так воспитали, что мне нужно за все бороться. Я должна выкладываться на все 100% всякий раз, когда играю. Они бы очень рассердились, если бы я просто взяла и отдала этот матч сопернице. И моя бабушка тоже, она бы очень расстроилась (улыбается).

Во второй партии у нас был упорный тай-брейк и у меня уже был похожий опыт здесь в первом матче против Каролины Плишковой. Я знала, что нужно оставаться сильной. Другого варианта у меня не было. Это то, что мне в принципе и помогло выиграть.

Конечно, призовой чек в этом сезоне – это большая мотивация для каждого. Призовой фонд вырос, мы все в курсе этого. В целом для женского тенниса – это отличные новости. Мы двимается в правильном направлении.

По поводу матча с Белиндой Бенчич в 1/2 финала, то мы все знаем, какой у нее стиль игры. Она очень рано встречает мяч и к такой игре нужно быть готовой. Для меня самое основное – это восстановление, чтобы завтра я была свежей и физически, и морально».

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Источник — Большой теннис Украины

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