Белинда БЕНЧИЧ: «Свитолиной подходит корт Итогового турнира»

Завтра в полуфинале Итогового турнира WTA Элина Свитолина сыграет с Белиндой Бенчич.
Соперница украинки поделилась ожиданиями от матча:
«Элина Свитолина - это теннисистка, которой очень подходит этот корт. На нем удобнее тем, кто больше защищается. Стоит отметить, что Элина может легко перевернуть ход розыгрыша и перейти в атаку. Я об этом знаю.
Я буду сосредоточена на своей игре. Я вышла в полуфинал, поэтому у меня есть повод расслабиться. Я просто буду играть и бороться, как всегда. Постараюсь действовать агрессивно».
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