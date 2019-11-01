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Белинда БЕНЧИЧ: «Свитолиной подходит корт Итогового турнира»

Швейцарка – о матче против Элины Свитолиной

  • 01.11.2019 17:16
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Белинда БЕНЧИЧ: «Свитолиной подходит корт Итогового турнира»
© WTA. Элина Свитолина

Завтра в полуфинале Итогового турнира WTA Элина Свитолина сыграет с Белиндой Бенчич.

Соперница украинки поделилась ожиданиями от матча:

«Элина Свитолина - это теннисистка, которой очень подходит этот корт. На нем удобнее тем, кто больше защищается. Стоит отметить, что Элина может легко перевернуть ход розыгрыша и перейти в атаку. Я об этом знаю.

Я буду сосредоточена на своей игре. Я вышла в полуфинал, поэтому у меня есть повод расслабиться. Я просто буду играть и бороться, как всегда. Постараюсь действовать агрессивно».

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