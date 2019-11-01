Белинда БЕНЧИЧ: «Свитолиной подходит корт Итогового турнира»

Завтра в полуфинале Итогового турнира WTA Элина Свитолина сыграет с Белиндой Бенчич.

Соперница украинки поделилась ожиданиями от матча:

«Элина Свитолина - это теннисистка, которой очень подходит этот корт. На нем удобнее тем, кто больше защищается. Стоит отметить, что Элина может легко перевернуть ход розыгрыша и перейти в атаку. Я об этом знаю.

Я буду сосредоточена на своей игре. Я вышла в полуфинал, поэтому у меня есть повод расслабиться. Я просто буду играть и бороться, как всегда. Постараюсь действовать агрессивно».