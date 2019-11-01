Свитолина на Итоговых турнирах: 9 подряд побед и повторение рекорда Серены

Украинская теннисистка Элина Свитолина в нынешнем сезоне приехала на Итоговый турнир в качестве прошлогодней победительницы и сейчас защищает свой титул.

Спортсменка уже вышла в полуфинал, продлив серию побед на Итоговых турнирах до 9. Свитолина не проигрывает на этом соревновании с 2017 года, а последнее поражение ей нанесла Каролин Гарсия.

На Итоговом турнире-2019 Свитолина не только выиграла 3 матча группового этапа, но и не проиграла в них ни одного сета, повторив достижение Серены Уильямс.