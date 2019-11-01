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Свитолина на Итоговых турнирах: 9 подряд побед и повторение рекорда Серены

Украинке здорово удаются Итоговые турниры

  • 01.11.2019 16:13
  • 1235 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина на Итоговых турнирах: 9 подряд побед и повторение рекорда Серены
© twitter.com/WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина в нынешнем сезоне приехала на Итоговый турнир в качестве прошлогодней победительницы и сейчас защищает свой титул.

Спортсменка уже вышла в полуфинал, продлив серию побед на Итоговых турнирах до 9. Свитолина не проигрывает на этом соревновании с 2017 года, а последнее поражение ей нанесла Каролин Гарсия.

На Итоговом турнире-2019 Свитолина не только выиграла 3 матча группового этапа, но и не проиграла в них ни одного сета, повторив достижение Серены Уильямс.

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Источник — WTA

(6 голосов)

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Комментарии
    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 01.11.2019 16:21
    +4
    не знаю как там будет по итогам года, но то что Еля номер 1 в мире по бойцовским качествам и силе духа это точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Святослав Сташевский
    online
      Святослав Сташевский, 01.11.2019 16:21
    +4
    не знаю как там будет по итогам года, но то что Еля номер 1 в мире по бойцовским качествам и силе духа это точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
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