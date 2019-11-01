ВИДЕО. Свитолина обыграла Кенин и продолжила серию побед

В пятницу украинская теннисистка Элина Свитолина разобралась с Софией Кенин в двух сетах в рамках 3-го матча группового этапа Итогового турнира.
Источник — Sport.ua
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В пятницу украинская теннисистка Элина Свитолина разобралась с Софией Кенин в двух сетах в рамках 3-го матча группового этапа Итогового турнира.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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