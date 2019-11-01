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Элина СВИТОЛИНА: «Важно успеть отдохнуть и восстановиться до полуфинала»

Украинка продолжает побеждать на Итоговом турнире

  • 01.11.2019 15:09
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Элина СВИТОЛИНА: «Важно успеть отдохнуть и восстановиться до полуфинала»
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина заранее гарантировала себе выход в полуфинал Итогового турнира, однако в третьем матче группового этапа одержала очередную победу.

Свитолина обыграла Софию Кенин в двух сетах.

«Я очень рада, что завершила матч в двух сетах. В физическом плане был тяжелый матч, и было важно так его закончить. Иногда ты не показываешь свой лучший теннис, но нужно пробиться через эти тяжелые моменты и бороться за каждое очко».

«Это я и пыталась сделать. Бенчич в полуфинале? Еще один тяжелый матч, и мне важно отдохнуть и восстановиться к матчу, ведь он уже завтра», - сказал Свитолина в коротком комментарии после игры.

Матч с Белиндой Бенчич в рамках полуфинала пройдет в субботу.

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Источник — Sport.ua

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