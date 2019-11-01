Гаэль Монфис – Денис Шаповалов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо выиграло у Шахтера бой на Олимпийском 12:08 — mony65 оно же пидаростическое адвататишко за счет этого сайта кормится сегодня смачно гомна поела)) сег... 12:05 — mony65 плыви зеленное,педерастическое адвакатишко и главное не утони,хотя такое и не тонет)) и что самое... 12:00 — AdvocatusDei Старый петух Моня...полный НОЛЬ Занавес!!

ВОРОБЕЙ: «Динамо сейчас на подъеме, но в чемпионате будет другая игра» 12:08 — stopor2016 Горобец -- в клетку ! 12:06 — euro2012_za_2012euro Несмотря на все свои успехи в чемпионатах и кубках страны (только не в последнем) - Шахтер катаст...

Роман САНЖАР: «Для нас плохо, что Шахтер потерял очки с Александрией» 12:07 — dudigo78 повністю погоджуюсь. Просто не можна порівнювати підбір виконавців Зорі чи навіть Десни з тими як...

СТЕПАНЕНКО – об арбитре матча с Динамо: «Левый судья, перепуганный» 12:04 — zac1310 Блохин - хороший мотиватор, ну да, нарцмс, если идёт не так, как он планировал - отрывается от ре...

Ротань назвал состав сборной U-21 на матчи против Дании и Азербайджана 12:03 — REALIST Майбутнє нашого футболу довірили тренеру-нубу.... Якщо Ротань настільки геніальний тренер, хай би...

Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 12:01 — Oleksandr Kelym Третій рік підряд Світоліна потрапляє в підсумковий турнір за рахунок відмови когось із провідних...