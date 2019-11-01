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Гаэль Монфис – Денис Шаповалов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Важнейший матч для бойфренда Элины Свитолиной

  • 01.11.2019 12:00
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Гаэль Монфис – Денис Шаповалов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Rolex Paris Masters. Гаэль Монфис
В пятницу, 30 ноября, состоится важный матч с участием француза Гаэля Монфиса (№13 ATP) на Мастерсе в Париже.
 
Бойфренд Элины Свитолиной сразится в 1/4 финала против 20-летнего канадца Дениса Шаповалова (№28 ATP). Победа позволит Монфису стать восьмым участником Итогового турнира, который состоится в Лондоне c 11 по 22 ноября.
 
Встреча состоится первым запуском вечерней сессии. Начало матча – не ранее 20:30 по Киеву.
 
В полуфинале победитель сразится против Рафаэля Надаля или Жо-Вилфрида Цонги.
 

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Источник — Sport.ua

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