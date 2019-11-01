Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Париже

В четверг, 31 октября, на Мастерсе в Париже прошли матчи 1/8 финала.
Завершил борьбу на турнире немец Александр Зверев, который ранее уже гарантировал себе участие в Итоговом турнире.
Потерял шансы на поездку в Лондон Стэн Вавринка, который уступил Рафаэлю Надалю.
А вот Гаэль Монфис, бойфренд Элины Свитолиной, пока что остается в гонке. Ему нужно выиграть всего один матч, чтобы оказаться выше Маттео Берреттини, который идет восьмым и уже прекратил соревнования.
Напомним, что Париж – последний турнир, где мужчины могут заработать очки в Чемпионскую гонку ATP, по результатам которой восемь лучших теннисистов сыграют на Итоговом турнире в Лондоне.
Париж. Матчи 1/8 финала
Новак Джокович (Сербия) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 7:6(7), 6:1
Стефанос Циципас (Греция) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:3, 6:4
Кристиан Гарин (Чили) – Жереми Шарди (Франция) – 6:7(4), 6:4, 7:6(6)
Григор Димитров (Болгария) – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:2
Денис Шаповалов (Канада) – Александр Зверев (Германия) – 6:2, 5:7, 6:2
Гаэль Монфис (Франция) – Раду Албот (Молдова) – 4:6, 6:4, 6:1
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 2:6, 6:4, 7:6(6)
Рафаэль Надаль (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 6:4,
Пары полуфиналистов
Верхняя часть сетки
Джокович – Циципас
Гарин – Димитров
Нижняя часть сетки
Шаповалов – Монфис
Цонга – Надаль
Источник — Sport.ua
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