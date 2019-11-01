Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Париже

В четверг, 31 октября, на Мастерсе в Париже прошли матчи 1/8 финала.

Завершил борьбу на турнире немец Александр Зверев, который ранее уже гарантировал себе участие в Итоговом турнире.

Потерял шансы на поездку в Лондон Стэн Вавринка, который уступил Рафаэлю Надалю.

А вот Гаэль Монфис, бойфренд Элины Свитолиной, пока что остается в гонке. Ему нужно выиграть всего один матч, чтобы оказаться выше Маттео Берреттини, который идет восьмым и уже прекратил соревнования.

Напомним, что Париж – последний турнир, где мужчины могут заработать очки в Чемпионскую гонку ATP, по результатам которой восемь лучших теннисистов сыграют на Итоговом турнире в Лондоне.

Париж. Матчи 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 7:6(7), 6:1

Стефанос Циципас (Греция) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:3, 6:4

Кристиан Гарин (Чили) – Жереми Шарди (Франция) – 6:7(4), 6:4, 7:6(6)

Григор Димитров (Болгария) – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:2

Денис Шаповалов (Канада) – Александр Зверев (Германия) – 6:2, 5:7, 6:2

Гаэль Монфис (Франция) – Раду Албот (Молдова) – 4:6, 6:4, 6:1

Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 2:6, 6:4, 7:6(6)

Рафаэль Надаль (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 6:4,

Пары полуфиналистов

Верхняя часть сетки

Джокович – Циципас

Гарин – Димитров

Нижняя часть сетки

Шаповалов – Монфис

Цонга – Надаль