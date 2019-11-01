Войти или Зарегистрироваться

Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, смогу многого достичь на Итоговом турнире»

Украинская теннисистка – об удачном начале соревнований и турнирных перспективах

  • 01.11.2019 10:15
  • 493 просмотра
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, смогу многого достичь на Итоговом турнире»
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина раскрыла секрет своей успешной игры на Итоговом турнире WTA.
 
«Я сражаюсь за каждое очко с самого начала матча, пытаясь все время выиграть конкретный розыгрыш. Не особо задумываюсь о том, хорошо это или плохо.
 
Просто забираю каждое очко, каждый гейм раз за разом. Это действительно хорошо работает. Я стараюсь выходить на корт, имея только позитивный настрой. 
 
Знаю, что когда я в хорошей форме, то могу играть на высоком уровне. Могу отлично двигаться, у меня неплохая защита. Что касается баланса между атакующей и защитной игрой, то я работаю над этим. На этой неделе все работает хорошо. Надеюсь, я смогу многого достичь на этом турнире», – сказала Свитолина.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tennis World USA

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности