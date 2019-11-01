Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, смогу многого достичь на Итоговом турнире»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина раскрыла секрет своей успешной игры на Итоговом турнире WTA.
«Я сражаюсь за каждое очко с самого начала матча, пытаясь все время выиграть конкретный розыгрыш. Не особо задумываюсь о том, хорошо это или плохо.
Просто забираю каждое очко, каждый гейм раз за разом. Это действительно хорошо работает. Я стараюсь выходить на корт, имея только позитивный настрой.
Знаю, что когда я в хорошей форме, то могу играть на высоком уровне. Могу отлично двигаться, у меня неплохая защита. Что касается баланса между атакующей и защитной игрой, то я работаю над этим. На этой неделе все работает хорошо. Надеюсь, я смогу многого достичь на этом турнире», – сказала Свитолина.
Напомним, Элина вышла в полуфинал с первого места в группе.
Источник — Tennis World USA
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