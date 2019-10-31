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Соперница Свитолиной по 1/2 финала: «Сейчас все уставшие и травмированные»

Белинда Бенчич сыграет против украинки

  • 31.10.2019 20:30
  • 1787 просмотров
  • 1 комментарий
Соперница Свитолиной по 1/2 финала: «Сейчас все уставшие и травмированные»
© wtatennis.com

В 1/2 финала Итогового турнира украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет против Белинды Бенчич, которая вышла в полуфинал после отказа продолжить игру от Кики Бертенс.

Бертенс стала не первой, кто снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

«Это не тот путь, которым я хотела пройти в полуфинал. Думаю, у Бертенс просто закончились силы во втором сете. Ей не повезло, и я не рада такой победе, но горжусь тем, как боролась на корте».

«Думаю, сейчас все теннисистки уставшие и травмированные. Тут уже выиграет тот, кто покажет психологическую готовность пройти через это», - считает Бенчич.

Матч Бенчич против Свитолиной состоится в субботу, но в пятницу Элина еще проведет игру группового этапа против Софии Кенин.

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Источник — WTA

(9 голосов)

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Комментарии
    Vetal
      Vetal, 31.10.2019 21:00
    0
    и она очень даже права!
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 31.10.2019 21:00
    0
    и она очень даже права!
    Ссылка
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