Соперница Свитолиной по 1/2 финала: «Сейчас все уставшие и травмированные»

В 1/2 финала Итогового турнира украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет против Белинды Бенчич, которая вышла в полуфинал после отказа продолжить игру от Кики Бертенс.
Бертенс стала не первой, кто снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.
«Это не тот путь, которым я хотела пройти в полуфинал. Думаю, у Бертенс просто закончились силы во втором сете. Ей не повезло, и я не рада такой победе, но горжусь тем, как боролась на корте».
«Думаю, сейчас все теннисистки уставшие и травмированные. Тут уже выиграет тот, кто покажет психологическую готовность пройти через это», - считает Бенчич.
Матч Бенчич против Свитолиной состоится в субботу, но в пятницу Элина еще проведет игру группового этапа против Софии Кенин.
Источник — WTA
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