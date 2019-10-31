Стала известна причина, по которой Бертенс снялась с матча против Бенчич

Представительница Нидерландов Кики Бертенс снялась с матча против швейцарки Белинды Бенчич по причине вирусного заболевания. Об этом сообщили организаторы соревнований.

«Я отдала абсолютно все силы в этом году и на этой неделе. Я горжусь этим. Пять недель назад я сказала себе: ты полностью мертвая. Думаю, теперь это почти правда.

«Каждый день я говорила себе: «Так, давай сделаем это еще раз». Я отдала себя всю и не могу себя ни в чем упрекнуть», – сказала Бертенс.

Также теннисистка из Нидерландов рассказала, что была полностью истощена после встречи с Эшли Барти во втором круге. Кики попыталась как можно лучше восстановиться, но сегодня проснулась с болью в животе.