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Стала известна причина, по которой Бертенс снялась с матча против Бенчич

Организм Кики не выдержал столь высоких нагрузок в конце сезона

  • 31.10.2019 19:02
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Стала известна причина, по которой Бертенс снялась с матча против Бенчич
© WTA. Кики Бертенс и Белинда Бенчич
Представительница Нидерландов Кики Бертенс снялась с матча против швейцарки Белинды Бенчич по причине вирусного заболевания. Об этом сообщили организаторы соревнований.
 
«Я отдала абсолютно все силы в этом году и на этой неделе. Я горжусь этим. Пять недель назад я сказала себе: ты полностью мертвая. Думаю, теперь это почти правда.
 
«Каждый день я говорила себе: «Так, давай сделаем это еще раз». Я отдала себя всю и не могу себя ни в чем упрекнуть», – сказала Бертенс.
 
Также теннисистка из Нидерландов рассказала, что была полностью истощена после встречи с Эшли Барти во втором круге. Кики попыталась как можно лучше восстановиться, но сегодня проснулась с болью в животе.
 
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Источник — WTA Insider

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