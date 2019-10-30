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Элина СВИТОЛИНА: «Не воспринимаю защиту титула как давление»

Украинка – о выступлении на Итоговом турнире

  • 30.10.2019 18:03
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Элина СВИТОЛИНА: «Не воспринимаю защиту титула как давление»
© WTA. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолина обыграла Симону Халеп и обеспечила себе выход в полуфинал Итогового турнира WTA.

Украинка заявила, что необходимость защищать титул не давит на нее:

«Если честно, я не воспринимаю защиту титула, как какое-то давление. Конечно, оно присутствует, потому что ты теряешь очки, которые заработал на этой неделе год назад. Вот такие вещи – это давление. Но я всегда стараюсь относиться к этому так, мол, если я хорошо сыграла здесь раньше, то стоит попытаться вновь найти эту игру и в этом году. И для такого настроя, для такой игры нужно проделать работу. Это то, что нам отлично удается делать с тренером. Энди мне очень здорово в этом помогает, чтобы я помнила, что делала хорошо на корте, где я хорошо выступала. Вот такой настрой у меня все время.

Я стараюсь отрабатывать каждый удар, начинать каждый розыгрыш с нуля и не забегать наперед. Я не особо задумываюсь, хорошо это или плохо, просто играю очко за очком, гейм за геймом. Всегда, когда я выхожу на корт, то я стараюсь иметь положительный настрой. Сегодня я хорошо двигалась. Думаю, что каждая работает ради такого момента, когда у соперницы не будет ответов на твою игру. Я знаю, что когда я физически готова, то могу играть очень хорошо, могу очень хорошо двигаться по корту и хорошо играть в защите. Важно, справляться с работой и в атаке, и в защите. И это как раз то, что на этой неделе у меня и работает».

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Источник — Большой теннис Украины

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