Участие Андрееску в матче со Свитолиной под угрозой

Сегодня Бьянка Андрееску из-за травмы после первого сета снялась с матча второго тура Итогового турнира WTA против Каролины Плишковой.
В третьем туре канадка в пятницу, 1 ноября должна сыграть с Элиной Свитолиной. Однако участие Андрееску в матче под вопросом из-за травмы.
Завтра канадка пройдет МРТ, по итогам которого будет принято решение относительно участия в матче со Свитолиной.
В случае отказа Андрееску ее в матче со Свитолиной заменит София Кенин.
Источник — WTA Insider
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