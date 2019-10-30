Участие Андрееску в матче со Свитолиной под угрозой

Сегодня Бьянка Андрееску из-за травмы после первого сета снялась с матча второго тура Итогового турнира WTA против Каролины Плишковой.

В третьем туре канадка в пятницу, 1 ноября должна сыграть с Элиной Свитолиной. Однако участие Андрееску в матче под вопросом из-за травмы.

Завтра канадка пройдет МРТ, по итогам которого будет принято решение относительно участия в матче со Свитолиной.

В случае отказа Андрееску ее в матче со Свитолиной заменит София Кенин.