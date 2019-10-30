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Участие Андрееску в матче со Свитолиной под угрозой

Завтра канадка пройдет МРТ

  • 30.10.2019 17:45
  • 5322 просмотра
  • 6 комментариев
Участие Андрееску в матче со Свитолиной под угрозой
© Jimmie48 Photography. Бьянка Андрееску

Сегодня Бьянка Андрееску из-за травмы после первого сета снялась с матча второго тура Итогового турнира WTA против Каролины Плишковой.

В третьем туре канадка в пятницу, 1 ноября должна сыграть с Элиной Свитолиной. Однако участие Андрееску в матче под вопросом из-за травмы.

Завтра канадка пройдет МРТ, по итогам которого будет принято решение относительно участия в матче со Свитолиной.

В случае отказа Андрееску ее в матче со Свитолиной заменит София Кенин.

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Источник — WTA Insider

(14 голосов)

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Комментарии
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 30.10.2019 19:07
    -1
    Фигасе, целых 6 штук олигфренов на данный момент...
    Ссылка
    Vyaches Samojlov
      Vyaches Samojlov, 30.10.2019 19:07
    +1
    Что поделаешь: одинаково, что Шлемы, что Итоговые - это спорт наивысших теннисных достижений (в "личном зачете"), потому здесь "под руку друг-с-дружкой ходят" как достижения, так и травмы.
    В футболе - тоже так часто бывает, да и в большинстве видов спорта - аналогично...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.10.2019 19:00
    +2
    Якщо так продовжиться, то в фіналі і Ястремська може зіграти
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 30.10.2019 18:23
    -6
    Лялька в любом случае уже с первого места выходит...
    Ссылка
    pike1
      pike1, 30.10.2019 18:03
    +7
    Саша Зардунов, 30.10.2019 17:54
    Ну тогда все равно Элина должна выйти с первого места. Но я думаю что Бьянка все равно выйдет на матч. На кон поставлено очень много
    В том числе здоровье совсем молодой девчонки, турнир проходит каждый год и все ещё можно успеть да и не этим турниром единым...
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 30.10.2019 17:54
    -4
    Ну тогда все равно Элина должна выйти с первого места. Но я думаю что Бьянка все равно выйдет на матч. На кон поставлено очень много
    Ссылка
    pike1
      pike1, 30.10.2019 18:03
    +7
    Саша Зардунов, 30.10.2019 17:54
    Ну тогда все равно Элина должна выйти с первого места. Но я думаю что Бьянка все равно выйдет на матч. На кон поставлено очень много
    В том числе здоровье совсем молодой девчонки, турнир проходит каждый год и все ещё можно успеть да и не этим турниром единым...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.10.2019 19:00
    +2
    Якщо так продовжиться, то в фіналі і Ястремська може зіграти
    Ссылка
    Vyaches Samojlov
      Vyaches Samojlov, 30.10.2019 19:07
    +1
    Что поделаешь: одинаково, что Шлемы, что Итоговые - это спорт наивысших теннисных достижений (в "личном зачете"), потому здесь "под руку друг-с-дружкой ходят" как достижения, так и травмы.
    В футболе - тоже так часто бывает, да и в большинстве видов спорта - аналогично...
    Ссылка
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