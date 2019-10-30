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Элина СВИТОЛИНА: «С Халеп сыграла уверенно и солидно»

Украинка прокомментировала победу в матче с Симоной Халеп

  • 30.10.2019 15:31
  • 1603 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «С Халеп сыграла уверенно и солидно»
© wtatennis.com

В среду украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла Симону Халеп и гарантировала себе выход в полуфинал Итогового турнира.

«Получился экстремальный матч, большое количество розыгрышей. Мне кажется, я сыграла уверенно и солидно, и очень рада тому теннису, который продемонстрировала».

«Я ждала на этом турнире тяжелых матчей. Год назад уже проходила все это, и понимала, что у меня есть достаточный уровень для успеха», - сказала Свитолина в коротком комментарии после матча.

В прошлом году украинка выиграла турнир и сейчас защищает титул.

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Источник — WTA

(5 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 30.10.2019 15:43
    +1
    Крутая! С этим не поспоришь.Успехов в следующих матчах!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 30.10.2019 15:43
    +1
    Крутая! С этим не поспоришь.Успехов в следующих матчах!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
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