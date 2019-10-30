Элина СВИТОЛИНА: «С Халеп сыграла уверенно и солидно»

В среду украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла Симону Халеп и гарантировала себе выход в полуфинал Итогового турнира.

«Получился экстремальный матч, большое количество розыгрышей. Мне кажется, я сыграла уверенно и солидно, и очень рада тому теннису, который продемонстрировала».

«Я ждала на этом турнире тяжелых матчей. Год назад уже проходила все это, и понимала, что у меня есть достаточный уровень для успеха», - сказала Свитолина в коротком комментарии после матча.

В прошлом году украинка выиграла турнир и сейчас защищает титул.