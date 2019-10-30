Лючжоу. Снигур проиграла матч первого круга

11:37 — TemaMX

Я думал их уже нету нигде. В Харькове давно от них избавились.

11:34 — blueblood

Акция хорошая. Вопрос в том, что могут и умеют обычные болельщики без дудок? Посредством этих дуд...

11:34 — ВВВ

Невже шарфи Дна ніхто не купує?Чи може їх міль почала їсти,тому терміново треба роздати?