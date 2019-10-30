Лючжоу. Снигур проиграла матч первого круга

Украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела выиграть дебютный матч основной сетки на 60-тысячнике в Китае.
В поединке первого круга 17-летняя украинка, которая ранее успешно преодолела квалификацию, уступила восьмой сеяной сербке Наталии Костич.
Лючжоу. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Наталия Костич (Сербия) – 2:6, 2:6.
Отметим, что на следующую неделю Снигур заявлена в квалификацию 100-тысячника в Шэньчжэне.
Источник — Sport.ua
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