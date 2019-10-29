Снигур преодолела квалификацию на 60-тысячнике ITF в Китае

Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно прошла квалификацию на турнире ITF в Китае.
Украинка уверенно выиграла оба матча в отборе турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом фондом $60,000. Вчера Снигур не проиграла ни одного гейма У Хочин из Гонконга (6:0, 6:0), а сегодня также в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Ушуан - 6:1, 6:1.
Данный турнир является крупнейшим для 17-летней киевлянки за время её выступлений на профессиональном уровне. В активе Дарьи один титул на 15-тысячнике и две победы на 25-тысячниках.
Напомним, что на прошлой неделе Снигур стала финалисткой юниорского Итогового турнира в Чэнду.
Источник — Большой теннис Украины
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