Петра Квитова – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 29 октября, состоятся поединки второго тура в Красной группе на Итоговом турнире WTA.
Соревнования одиночного разряда продолжит матч Петры Квитовой (Чехия, 6) и Белинды Бенчич (Швейцария, 7). Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву, после матча Эшли Барти – Кики Бертенс.
Ранее девушки встречались 5 раз, на счету чешки 4 победы.
Источник — Sport.ua
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