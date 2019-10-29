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Петра Квитова – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группового этапа Итогового турнира WTA

  • 29.10.2019 11:20
  • 772 просмотра
  • 1 комментарий
Петра Квитова – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Петра Квитова
Во вторник, 29 октября, состоятся поединки второго тура в Красной группе на Итоговом турнире WTA. 
 
Соревнования одиночного разряда продолжит матч Петры Квитовой (Чехия, 6) и Белинды Бенчич (Швейцария, 7). Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву, после матча Эшли Барти – Кики Бертенс.
 

Ранее девушки встречались 5 раз, на счету чешки 4 победы.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.10.2019 11:59
    0
    Буде матч на кшалт вчорашнього Еля-Кароліна: купа невимушених чешки проти неймовірної жаги до перемоги Белінди. Але, на відміну від вчорашнього, вболіватиму за чешку!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.10.2019 11:59
    0
    Буде матч на кшалт вчорашнього Еля-Кароліна: купа невимушених чешки проти неймовірної жаги до перемоги Белінди. Але, на відміну від вчорашнього, вболіватиму за чешку!
    Ссылка
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