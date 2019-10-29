Илья Марченко – Сергей Стаховский. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 29 октября, во втором раунде челленджера в Эккентале (Германия) сойдутся два лучших украинских теннисиста.
Илья Марченко, который стартовал с победы в первом раунде, сыграет проти десятого сеяного Сергея Стаховского, дебютирующего в этом розыгрыше турниру.
Ранее теннисисты сыграли четыре очных матча, побеждал только Стаховский.
Матч начнется в 15:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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