Илья Марченко – Сергей Стаховский. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11:04 — jekаfunny

и не засчитал в ворота Днепра чистый гол Гармаша... но ты же конечно об этом никогда не скажешь

10:59 — ВВВ

Ну чому тільки з Колосом? Є ще гра з Дніпром де суддя поставив пенальті в ворота Дніпра,якого вза...