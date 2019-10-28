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Эккенталь. Марченко стартовал с победы и вышел на Стаховского

Украинец вышел во второй раунд челленджера в Германии

  • 28.10.2019 19:03
  • 301 просмотр
  • 1 комментарий
Эккенталь. Марченко стартовал с победы и вышел на Стаховского
© БТУ. Илья Марченко

Сегодня Илья Марченко в первом раунде Челленджера в Эккентале (Германия) встречался с австрийцем Лукасом Мидлером.

Украинец одержал легкую победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 8 минут.

1-й раунд

Илья Марченко (Украина) – Лукас Мидлер (Австрия) – 6:1, 6:2

Во втором раунде состоится украинское дерби – Марченко сыграет с десятым сеяным Сергеем Стаховским.

Ранее Марченко поднялся на 16 позиций в рейтинге АТР.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 28.10.2019 20:00
    0
    І переможе.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 28.10.2019 20:00
    0
    І переможе.
    Ссылка
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