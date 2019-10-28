Эккенталь. Марченко стартовал с победы и вышел на Стаховского

На крот тв в передачке денисова вчера сказали, был пенальти в ворота Карпат и был пенальти в воро...

Вовочка, я не гаммар-наци, но кровь из глаз, когда читаю таких грамотеев. Если ШД не вынесет нын...

Лучше в Зарю...

Я думаю Усику по силам побити Чисору,

Какой на хрен менеджмент, какой процесс ? Стоит заработать в Украине законам, посмотрим куда эта ...

19:51 — nomad

Разве на ТАКИЕ игры надо кого то зазывать???

19:48 — ihor7003

Главное не давайте ничего обещать Цыганкову. А то у него слова постоянно расходятся с делом