Эккенталь. Марченко стартовал с победы и вышел на Стаховского

Сегодня Илья Марченко в первом раунде Челленджера в Эккентале (Германия) встречался с австрийцем Лукасом Мидлером.
Украинец одержал легкую победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 8 минут.
1-й раунд
Илья Марченко (Украина) – Лукас Мидлер (Австрия) – 6:1, 6:2
Во втором раунде состоится украинское дерби – Марченко сыграет с десятым сеяным Сергеем Стаховским.
Ранее Марченко поднялся на 16 позиций в рейтинге АТР.
Источник — Sport.ua
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