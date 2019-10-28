СВИТОЛИНА: «Итоговый турнир - последний шанс выиграть трофей в сезоне»

«У Динамо 24 удара, 16 в створ - и не выиграли» - прокрутили Динамо

А не 24, а 34, учи матч часть, Сашко.

00:38 — Александр Шевченко

Ну, как бы я дополню ваш пост, там уже четыре гола не защитали в этом сезоне чистых ДК. ДК забива...

00:34 — Forever_young_13

Так прикольно было наблюдать как игроки Даунамы аж из трусов выпрыгивали перед судьёй - так им хо...

00:25 — jekаfunny

Пистло, потеряйся отсюда (

00:25 — kerch30

Лимит с Коваливкой закончился

00:22 — Forever_young_13

Даунамо превратилось в клюб любителей поныть А Беседкин вместо того чтобы забивать мячи, ка...

00:21 — jekаfunny

Чисток 100 % пенальти тут даже говорить не о чем Интересно этого судейку накажут или премируют ?

00:20 — andre_lui

Пенальти ставились а пользу Динамо только в одном матче с Колосом. С Мариуполем чистый пенальти н...