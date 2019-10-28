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СВИТОЛИНА: «Итоговый турнир - последний шанс выиграть трофей в сезоне»

Украинка нацелена защитить свой титул

  • 28.10.2019 23:13
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СВИТОЛИНА: «Итоговый турнир - последний шанс выиграть трофей в сезоне»
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина начала защиту титула на Итоговом турнире WTA с победы над Каролин Плишковой. Спортсменка рассчитывает взять титул.

«В группе всегда есть давление. Как мы помним, в прошлом году я выиграла два матча и мне нужно было взять один сет в третьей игре, которую я чуть не проиграла и могла вообще не выйти из группы. Всегда нужно быть начеку и показывать свою лучшую игру. Пока не сыграно последнее очко, нужно бороться за каждый розыгрыш и за каждый гейм. Вот почему групповой этап настолько сложный - ты никогда не знаешь, что произойдет».

«Сейчас для меня самая большая мотивация - это выиграть трофей в этом сезоне. И это мой последний шанс. Я постараюсь выиграть как можно больше матчей. Я всегда стараюсь показывать свою лучшую игру. Выступать на Итоговом турнире - это уже потрясающий результат для каждого участника. Каждый из нас - чемпион. Здесь ты должен играть в свой самый лучший теннис», - сказала Свитолина.

Свитолина стала первой теннисисткой с 1980 года, которая вышла на Итоговой турнир без участия в финалах турниров сезона.

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Источник — Большой теннис Украины

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