СВИТОЛИНА: «Итоговый турнир - последний шанс выиграть трофей в сезоне»

Украинская теннисистка Элина Свитолина начала защиту титула на Итоговом турнире WTA с победы над Каролин Плишковой. Спортсменка рассчитывает взять титул.
«В группе всегда есть давление. Как мы помним, в прошлом году я выиграла два матча и мне нужно было взять один сет в третьей игре, которую я чуть не проиграла и могла вообще не выйти из группы. Всегда нужно быть начеку и показывать свою лучшую игру. Пока не сыграно последнее очко, нужно бороться за каждый розыгрыш и за каждый гейм. Вот почему групповой этап настолько сложный - ты никогда не знаешь, что произойдет».
«Сейчас для меня самая большая мотивация - это выиграть трофей в этом сезоне. И это мой последний шанс. Я постараюсь выиграть как можно больше матчей. Я всегда стараюсь показывать свою лучшую игру. Выступать на Итоговом турнире - это уже потрясающий результат для каждого участника. Каждый из нас - чемпион. Здесь ты должен играть в свой самый лучший теннис», - сказала Свитолина.
Свитолина стала первой теннисисткой с 1980 года, которая вышла на Итоговой турнир без участия в финалах турниров сезона.
Источник — Большой теннис Украины
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