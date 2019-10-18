Достижение Свитолиной. Вышла на Итоговый турнир без участия в финалах

Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе попадание на Итоговой турнир WTA, который в конце года пройдет в Китае.

Однако Свитолина стала первой с 1980 года теннисисткой, которой удалось пробиться на это соревнование в одиночном разряде, но при этом не сыграть ни в одном финале текущего сезона.

Почти 40 лет все участницы Итогового турнира попадали на него с хотя бы одним финалом в конкретном сезоне.

Однако на счету украинки в этом сезоне сразу 5 полуфиналов, в том числе 2 полуфинала турниров Большого шлема.