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Достижение Свитолиной. Вышла на Итоговый турнир без участия в финалах

Такое случилось впервые с 1980 года

  • 18.10.2019 17:35
  • 514 просмотров
  • 2 комментария
Достижение Свитолиной. Вышла на Итоговый турнир без участия в финалах
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе попадание на Итоговой турнир WTA, который в конце года пройдет в Китае.

Однако Свитолина стала первой с 1980 года теннисисткой, которой удалось пробиться на это соревнование в одиночном разряде, но при этом не сыграть ни в одном финале текущего сезона.

Почти 40 лет все участницы Итогового турнира попадали на него с хотя бы одним финалом в конкретном сезоне.

Однако на счету украинки в этом сезоне сразу 5 полуфиналов, в том числе 2 полуфинала турниров Большого шлема.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    MetalKH
      MetalKH, 18.10.2019 17:47
    0
    alefteev77, 18.10.2019 17:42
    Редакція Спорт.уа більше бензину та солярки для того, щоб згасло. Молодці. Підпалюйте.
    А шо там у Мордовії, як там мокшанська збірна по футболу? Щось давно новин не було?
    Чем эта статья тебя не устраивает???
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 18.10.2019 17:42
    -1
    Редакція Спорт.уа більше бензину та солярки для того, щоб згасло. Молодці. Підпалюйте.
    А шо там у Мордовії, як там мокшанська збірна по футболу? Щось давно новин не було?
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 18.10.2019 17:47
    0
    alefteev77, 18.10.2019 17:42
    Редакція Спорт.уа більше бензину та солярки для того, щоб згасло. Молодці. Підпалюйте.
    А шо там у Мордовії, як там мокшанська збірна по футболу? Щось давно новин не було?
    Чем эта статья тебя не устраивает???
    Ссылка
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