Достижение Свитолиной. Вышла на Итоговый турнир без участия в финалах

Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе попадание на Итоговой турнир WTA, который в конце года пройдет в Китае.
Однако Свитолина стала первой с 1980 года теннисисткой, которой удалось пробиться на это соревнование в одиночном разряде, но при этом не сыграть ни в одном финале текущего сезона.
Почти 40 лет все участницы Итогового турнира попадали на него с хотя бы одним финалом в конкретном сезоне.
Однако на счету украинки в этом сезоне сразу 5 полуфиналов, в том числе 2 полуфинала турниров Большого шлема.
Источник — Большой теннис Украины
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А шо там у Мордовії, як там мокшанська збірна по футболу? Щось давно новин не було?
А шо там у Мордовії, як там мокшанська збірна по футболу? Щось давно новин не було?
А шо там у Мордовії, як там мокшанська збірна по футболу? Щось давно новин не було?
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