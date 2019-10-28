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Каролина ПЛИШКОВА: «Исход матча был предрешен на тай-брейке»

Чешка – о матче против Элины Свитолиной

  • 28.10.2019 20:44
  • 1629 просмотров
  • 1 комментарий
Каролина ПЛИШКОВА: «Исход матча был предрешен на тай-брейке»
© WTA. Элина Свитолина и Каролина Плишкова

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свое поражение от Элины Свитолиной в стартовом матче Итогового турнира WTA:

«Хоть у меня и были определенные шансы во втором сете, думаю, что исход всего матча был предрешен на этом тай-брейке. Элина сыграла достаточно хорошо и не дала мне особых шансов. Сегодня я выигрывала очки лишь за счет своих результативных действий, ведь Элина не совершала особых ошибок. Я, конечно, расстроена поражением, но сегодня я показала вполне достойную игру. Не думаю, что залогом успеха для Элины стала ее хорошая игра на приеме моей второй подачи. Исход матча решился во время розыгрышей.

Думаю, в игре Свитолиной ничего не поменялось с момента наших предыдущих встреч. Как и в прошлом году в Сингапуре, покрытие корта больше подходит для стиля игры Элины, чем для меня. Корт слишком медленный для моего тенниса. Несмотря на 4 поражения подряд, я совсем не боюсь следующих игр со Свитолиной – я знаю, что у меня всегда будут возможности для победы.

У нас есть день отдыха, поэтому я смогу отойти от сегодняшнего поражения. У меня впереди еще 2 матча и я просто должна играть с чистого листа. Кто бы не стал моей следующей соперницей, я буду стараться показать свой лучший теннис».

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Источник — Большой теннис Украины

(9 голосов)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.10.2019 20:51
    0
    Ну хоть после четвёртого поражения подряд не намекнула, что это случайность.
    Вот с кортом она права - он Элин.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.10.2019 20:51
    0
    Ну хоть после четвёртого поражения подряд не намекнула, что это случайность.
    Вот с кортом она права - он Элин.
    Ссылка
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