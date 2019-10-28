Каролина ПЛИШКОВА: «Исход матча был предрешен на тай-брейке»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свое поражение от Элины Свитолиной в стартовом матче Итогового турнира WTA:

«Хоть у меня и были определенные шансы во втором сете, думаю, что исход всего матча был предрешен на этом тай-брейке. Элина сыграла достаточно хорошо и не дала мне особых шансов. Сегодня я выигрывала очки лишь за счет своих результативных действий, ведь Элина не совершала особых ошибок. Я, конечно, расстроена поражением, но сегодня я показала вполне достойную игру. Не думаю, что залогом успеха для Элины стала ее хорошая игра на приеме моей второй подачи. Исход матча решился во время розыгрышей.

Думаю, в игре Свитолиной ничего не поменялось с момента наших предыдущих встреч. Как и в прошлом году в Сингапуре, покрытие корта больше подходит для стиля игры Элины, чем для меня. Корт слишком медленный для моего тенниса. Несмотря на 4 поражения подряд, я совсем не боюсь следующих игр со Свитолиной – я знаю, что у меня всегда будут возможности для победы.

У нас есть день отдыха, поэтому я смогу отойти от сегодняшнего поражения. У меня впереди еще 2 матча и я просто должна играть с чистого листа. Кто бы не стал моей следующей соперницей, я буду стараться показать свой лучший теннис».