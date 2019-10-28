Федерер пропустит Мастерс в Париже

Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с турнира ATP категории «Мастерс» в Париже.
Заменит 38-летнего швейцарца лаки-лузер Андреас Сеппи из Италии, который будет стартовать сразу во втором круге соревнований.
Во втором круге Сеппи сыграет против победителя матча первого круга между грузином Николозом Басилашвили и молдаваном Раду Алботом.
Напомним, накануне Федерер выиграл домашний турнир в Базеле.
Источник — Sport.ua
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