Тим выиграл в 2019 году больше титулов, чем Федерер, Джокович или Надаль

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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Сыграть вничью такой матч – это...» 19:49 — padlo95 Не нужно вечно ныть, что много игр за три недели сыграли!!!! А в Европе как играют!? 19:48 — hidalgo65 хоть не расплакался и то хорошо-мужик 19:46 — AЛВ Бєгі Льосік,бєгі......

Александрия выстояла в Харькове и отобрала первые очки у Шахтера 19:48 — Алексей Ильин Согласен полностью! Динамо показывает лучший уровень футбола в УПЛ на данный момент, атаки, защит... 19:48 — jekаfunny Этот поехавший только о чужих очках мечтает ! 19:48 — vitek-kherson Пишу как думаю...Шахтеру урок, надо вместо балерин в центре, иметь игроков типа Степы.. Ну и Мора... 19:47 — mony65 тебе не суждено понять жопоголовое льеша это не твой уровень твое -лежать,сидеть ,голос,что ты по... 19:47 — kvlad200760 З пропагандистської точки зору ти все написав вірно,підпишусь під кожним словом.А з практичної то...