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Тим выиграл в 2019 году больше титулов, чем Федерер, Джокович или Надаль

Австриец лидирует по количеству выигранных турниров в сезоне

  • 27.10.2019 18:26
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Тим выиграл в 2019 году больше титулов, чем Федерер, Джокович или Надаль
© Erste Bank Open. Доминик Тим
Австриец Доминик Тим вышел в единоличные лидеры тура по количеству выигранных титулов в сезоне.
 
На домашнем турнире в Вене Тим оформил пятую в сезоне победу на турнире ATP. На данный момент это лучший показатель в туре.
 
Отметим, что по четыре титула имеют: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Даниил Медведев.
 
В текущем сезоне на счету Тима Мастерс в Индиан-Уэллс, турниры  ATP-500 в Барселоне, Пекине и Вене, также у него в активе победа на менее престижных, но домашних соревнованиях категории ATP-250 в австрийском Кицбюэле.
 
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Источник — Sport.ua

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