Тим выиграл в 2019 году больше титулов, чем Федерер, Джокович или Надаль

Австриец Доминик Тим вышел в единоличные лидеры тура по количеству выигранных титулов в сезоне.
На домашнем турнире в Вене Тим оформил пятую в сезоне победу на турнире ATP. На данный момент это лучший показатель в туре.
Отметим, что по четыре титула имеют: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Даниил Медведев.
В текущем сезоне на счету Тима Мастерс в Индиан-Уэллс, турниры ATP-500 в Барселоне, Пекине и Вене, также у него в активе победа на менее престижных, но домашних соревнованиях категории ATP-250 в австрийском Кицбюэле.
Источник — Sport.ua
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