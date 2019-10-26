Определилась пара соперниц Люды Киченок в финале малого Итогового турнира

Украинская парница Людмила Киченок узнала соперниц по финалу малого Итогового турнира в Чжухае.
В матче за титул украинка в дуэте с Андреей Клепач из Словении сыграет против китайского тандема Чжаосюань Ян / Инъин Дуань.
Напомним, Людмила Киченок является действующей чемпионкой турнира. В прошлом году она выиграла титул в паре со своей сестрой Надеждой.
Источник — Sport.ua
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