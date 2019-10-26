Людмила Киченок вышла в финал малого Итогового турнира

Украинская парница Людмила Киченок выиграла второй поединок группового раунда малого Итогового турнира в Чжухае.

В дуэте с Андреей Клепач из Словении украинка в еще одном непростом матче переиграла китайскую пару Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй.

Чжухай. Групповой раунд

Людмила Киченок / Андрея Клепач – Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй – 2:6, 6:4, 10-6

Отметим, что для Люды это уже пятая подряд победа в Чжухае на супертайбрейке. В прошлом году сестры Киченок выиграли все три матча именно таким образом.

Соперницы Киченок и Клепач по финалу будут определены позже.

Напомним, за каждую победу на турнире теннисистки получают по $5,400 к стартовым $16,500. Выход в финал приносит $11,000, победа на турнире – еще $10,509.

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