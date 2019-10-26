Людмила Киченок вышла в финал малого Итогового турнира

Украинская парница Людмила Киченок выиграла второй поединок группового раунда малого Итогового турнира в Чжухае.
В дуэте с Андреей Клепач из Словении украинка в еще одном непростом матче переиграла китайскую пару Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй.
Чжухай. Групповой раунд
Людмила Киченок / Андрея Клепач – Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй – 2:6, 6:4, 10-6
Отметим, что для Люды это уже пятая подряд победа в Чжухае на супертайбрейке. В прошлом году сестры Киченок выиграли все три матча именно таким образом.
Соперницы Киченок и Клепач по финалу будут определены позже.
Напомним, за каждую победу на турнире теннисистки получают по $5,400 к стартовым $16,500. Выход в финал приносит $11,000, победа на турнире – еще $10,509.
Ситуация в группе
|Команда
|Киченок/Клепач
|Калашникова/Кенин
|Цзян/Тан
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Киченок/ Клепач
|-
|2:6, 6:4, 11-9
|2:6, 6:4, 10-6
|2-0
|4-2 / 18-20
|Калашникова/ Кенин
|6:2, 4:6, 9-11
|-
|2:6, 6:4, 7-10
|0-2
|2-4 / 18-20
|Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй
|6:2, 4:6, 6-10
|6:2, 4:6, 10-7
|-
|1-1
|3-3 / 20-16
Источник — Sport.ua
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