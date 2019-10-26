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Людмила Киченок вышла в финал малого Итогового турнира

Украинка будет защищать прошлогодний титул

  • 26.10.2019 11:12
  • 1023 просмотра
  • 1 комментарий
Людмила Киченок вышла в финал малого Итогового турнира
© WTA Elite Trophy. Андрея Клепач и Людмила Киченок
Украинская парница Людмила Киченок выиграла второй поединок группового раунда малого Итогового турнира в Чжухае.
 
В дуэте с Андреей Клепач из Словении украинка в еще одном непростом матче переиграла китайскую пару Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй. 
 
Чжухай. Групповой раунд
Людмила Киченок / Андрея Клепач – Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй – 2:6, 6:4, 10-6
 
Отметим, что для Люды это уже пятая подряд победа в Чжухае на супертайбрейке. В прошлом году сестры Киченок выиграли все три матча именно таким образом.
 
Соперницы Киченок и Клепач по финалу будут определены позже.
 
Напомним, за каждую победу на турнире теннисистки получают по $5,400 к стартовым $16,500. Выход в финал приносит $11,000, победа на турнире – еще $10,509.
 
Ситуация в группе
 
Команда Киченок/Клепач Калашникова/Кенин Цзян/Тан Матчи Сеты / Геймы
 Киченок/ Клепач - 2:6, 6:4, 11-9 2:6, 6:4, 10-6 2-0 4-2 / 18-20
 Калашникова/  Кенин 6:2, 4:6, 9-11 - 2:6, 6:4, 7-10 0-2 2-4 / 18-20
 Цзян Синьюй /  Тан Цяньхуэй 6:2, 4:6, 6-10 6:2, 4:6, 10-7 - 1-1 3-3 / 20-16

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Денис Бачинский
      Денис Бачинский, 26.10.2019 12:24
    +1
    Призовые по сравнению с одиночными турнирами смешные...
    Ссылка
    Денис Бачинский
      Денис Бачинский, 26.10.2019 12:24
    +1
    Призовые по сравнению с одиночными турнирами смешные...
    Ссылка
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