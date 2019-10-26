Киченок/Клепач — Цзян/Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 26-го октября, украинская теннисистка Людмила Киченок проведет поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.
В дуэте с Андреей Клепач из Словении украинка сразится против китайской пары Цзян Синьюй/Тан Цяньхуэй. Встреча начнется в 08:30 по Киеву.
Ситуация в группе
|Команда
|Киченок/Клепач
|Калашникова/Кенин
|Цзян/Тан
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Киченок/ Клепач
|-
|2:6, 6:4, 11-9
|1-0
|2-1/9-10
|Калашникова/ Кенин
|6:2, 4:6, 9-11
|-
|2:6, 6:4, 7-10
|0-2
|1-2/18-20
|Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй
|6:2, 4:6, 10-7
|-
|1-0
|2-1/11-8
В финал турнира выйдет только одна пара теннисисток из группы.
Источник — Sport.ua
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