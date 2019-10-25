Определены пары полуфиналисток в Чжухае

Состоялась жеребьевка полуфиналов второго по значимости женский Итоговый турнир.
Пары полуфиналов WTA Elite Trophy
Кики Бертенс (Нидерланды, 1) – Чжэн Сайсай (Китай, 12)
Арина Соболенко (Беларусь, 4) – Каролина Мухова (Чехия, 11)
Отметим, что Бертенс и Соболенко изначально попали в число сеяных и не могли сыграть между собой в полуфинале.
Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 26 октября.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.