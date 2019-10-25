Определены пары полуфиналисток в Чжухае

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Артем ФРАНКОВ: «Динамо нужны экстренные меры» 18:38 — dudigo78 Вербич був найгіршим на полі. Циганков і Сидорчук в другому таймі трохи розігрались, але слабо 18:30 — polik-sv Человек-желе опять учит всех играть в футбол!

Датские СМИ: «В Киеве наших фанатов забросали камнями до и после матча» 18:38 — Izi_paramon А ты что то против Горловки имеешь ? Там не люди живут? Отвечай за базар

Свитолина узнала соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA 18:35 — dudigo78 Ну в принципі ніби логічно. Андреєску має вигравати всі матчі в групі, а за друге місце буде рубк... 18:29 — vital Ось що кажуть буки про фаворитів Підсумкового: 1 Андрееску, Бьянка Ванесса 4.80 2-3 Барти, Эшли ...

Стала известна соперница Снигур в полуфинале юниорского Итогового турнира 18:33 — Александр Ад Не забувай Даша-ти радість наша!

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Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Александрия заработала очко в копилку Украины» 18:32 — Izi_paramon Только киевляны об этом никогда не думают быдляки и эгоисты

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