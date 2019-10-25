Итоговый турнир WTA. Состоялась жеребьевка парного разряда

Состоялась жеребьевка парного разряда Итогового турнира WTA, который состоится в Шэньчжэне.
Состав групп:
Doubles draw @WTAFinals:— WTA Insider (@WTA_insider) 25 жовтня 2019 р.
Red Group
Mertens/Sabalenka
Babos/Mladenovic
Chan/Chan
Groenefeld/Schuurs
Purple Group
Hsieh/Strycova
Dabrowski/Xu
Krejcikova/Siniakova
Stosur/Zhang
Напомним, в прошлом году победу в парном разряде праздновал дуэт Тимеа Бабош (Венгрия) – Кристина Младенович (Франция).
Ранее Элина Свитолина узнала соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA.
Источник — Sport.ua
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