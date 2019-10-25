Базель. Вавринка снялся с матча против Федерера

Трехкратный победитель турниров Большого шлема Стэн Вавринка снялся с матча 1/4 финала турнира в Базеле против Роджера Федерера после тяжелой победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче второго круга.

Базель. Второй круг

Стэн Вавринка (Швейцария) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 3:6, 7:5

Вавринка сообщил, что у него возникли проблемы со спиной.

«В последнем гейме у меня возникли проблемы со спиной. Я уверен, что не смогу сыграть с Федерером. Я снимусь», – цитирует Вавринку AFP.

Отметим, что Федерер в полуфинале сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) – Филип Краинович (Сербия).