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Базель. Вавринка снялся с матча против Федерера

Стэн повредил спину

  • 25.10.2019 15:05
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Базель. Вавринка снялся с матча против Федерера
© ATP. Стэн Вавринка
Трехкратный победитель турниров Большого шлема Стэн Вавринка снялся с матча 1/4 финала турнира в Базеле против Роджера Федерера после тяжелой победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче второго круга.
 
Базель. Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 3:6, 7:5
 
Вавринка сообщил, что у него возникли проблемы со спиной.
 
«В последнем гейме у меня возникли проблемы со спиной. Я уверен, что не смогу сыграть с Федерером. Я снимусь», – цитирует Вавринку AFP.
 
Отметим, что Федерер в полуфинале сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) – Филип Краинович (Сербия).
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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