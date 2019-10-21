Федерер сыграл 1500 матчей

Яремчук - це чергове підтвердження того, що фізруки з динамівськими серцем на чолі з дибілом през...

Яремчуку дали несколько матчей подряд в основе Динамо, он не использовал шансы, а пользы остальны...

Старший тренер ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского Александр Ищенко в эфире программы «ПроФутб...

21:47 — Леха Аксютенко

но не в этом году

21:45 — Леха Аксютенко

А еще есть а Габоне Арсенал, Барселона в Германии, Ювентус в Португалии, а Ливерпуль в Бразилии. ...