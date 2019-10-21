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Федерер сыграл 1500 матчей

Швейцарец стал вторым теннисистом в истории, которому покорилась эта отметка

  • 21.10.2019 21:22
  • 501 просмотр
  • 2 комментария
Федерер сыграл 1500 матчей
© ATP. Роджер Федерер
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 1500-й матч (1232-268) на профессиональном уровне.
 
20-кратный обладатель титулов Большого Шлема в первом круге турнира в Базеле легко разобрался с квалифаером Питером Гойовчиком.
 
Базель. Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Петер Гойовчик (Германия) – 6:2, 6:1
 
Таким образом, Федерер стал вторым, кто достиг отметки в полторы тысячи сыгранных матчей. Ранее это удавалось только Джимми Коннорсу, который отыграл 1556 встреч.
 
Ранее сообщалось, что Федерер планирует выступить на ОИ-2020.
 
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Источник — ATP Tour

(2 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 21.10.2019 21:53
    0
    Вражають цифри 1232-268!!!
    Так тримати, Роджер!!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 21.10.2019 21:44
    +1
    ЛЕГЕНДА!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 21.10.2019 21:44
    +1
    ЛЕГЕНДА!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 21.10.2019 21:53
    0
    Вражають цифри 1232-268!!!
    Так тримати, Роджер!!
    Ссылка
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