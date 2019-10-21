Федерер сыграл 1500 матчей

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 1500-й матч (1232-268) на профессиональном уровне.
20-кратный обладатель титулов Большого Шлема в первом круге турнира в Базеле легко разобрался с квалифаером Питером Гойовчиком.
Базель. Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Петер Гойовчик (Германия) – 6:2, 6:1
Таким образом, Федерер стал вторым, кто достиг отметки в полторы тысячи сыгранных матчей. Ранее это удавалось только Джимми Коннорсу, который отыграл 1556 встреч.
Ранее сообщалось, что Федерер планирует выступить на ОИ-2020.
Источник — ATP Tour
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Так тримати, Роджер!!
Так тримати, Роджер!!
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