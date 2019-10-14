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Федерер планирует выступить на ОИ-2020

Швейцарец хочет выиграть золотую медаль Олимпийских игр в Токио

  • 14.10.2019 17:10
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Федерер планирует выступить на ОИ-2020
© МОК
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер подтвердил желание выступить на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.
 
«Мы с моей командой уже несколько недель, даже месяцев, обсуждали, что я должен делать летом после «Уимблдона» и перед US Open. Но в итоге мое сердце решило, что я должен снова сыграть Олимпиаду», – сказал Федерер.
 
Отметим, что Федерер является серебряным призером ОИ-2012 в одиночном разряде и победителем ОИ-2008 в парном.
 
 
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