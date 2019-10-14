Федерер планирует выступить на ОИ-2020

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер подтвердил желание выступить на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.

«Мы с моей командой уже несколько недель, даже месяцев, обсуждали, что я должен делать летом после «Уимблдона» и перед US Open. Но в итоге мое сердце решило, что я должен снова сыграть Олимпиаду», – сказал Федерер.

Отметим, что Федерер является серебряным призером ОИ-2012 в одиночном разряде и победителем ОИ-2008 в парном.