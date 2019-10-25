Стала известна соперница Снигур в полуфинале юниорского Итогового турнира

Определилась соперница Дарьи Снигур в полуфинале юниорского Итогового турнира.
В матче за выход в финал 17-летняя украинка сразится с 18-летней Харрикейн Тайрой Блэк из США, которая заняла второе место в группе «Ли». Напомним, Снигур с тремя победами выиграла группу «Лян».
Во втором полуфинале сыграют француженки Диан Парри и Эльза Жакемо.
Источник — Большой теннис Украины
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