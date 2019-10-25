ЯСТРЕМСКАЯ – о сотрудничестве с Баином: «Интрига, интрига, интрига!»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не подтвердила, но и не опровергла информацию о будущем сотрудничестве с известным тренером Сашей Баином. Об этом сообщил спортивный журналист портала Ubitennis Алессандро Стелла.

«Читал, что Саша Баин обязательно будет работать с Клийстерс в следующем году. Не думайте, что это подтверждено. Ходят также слухи о Ястремской. Я спросил ее 2 дня назад в Чжухае, Даяна улыбнулась и сказала мне: «Интрига, интрига, интрига! Я больше ничего не скажу». Похоже, продолжение следует», – написал Стелла в твиттере.