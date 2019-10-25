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ЯСТРЕМСКАЯ – о сотрудничестве с Баином: «Интрига, интрига, интрига!»

Украинская теннисистка пока что не готова подтвердить или опровергнуть эту информацию

  • 25.10.2019 12:55
  • 1067 просмотров
  • 3 комментария
ЯСТРЕМСКАЯ – о сотрудничестве с Баином: «Интрига, интрига, интрига!»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не подтвердила, но и не опровергла информацию о будущем сотрудничестве с известным тренером Сашей Баином. Об этом сообщил спортивный журналист портала Ubitennis Алессандро Стелла.
 
«Читал, что Саша Баин обязательно будет работать с Клийстерс в следующем году. Не думайте, что это подтверждено. Ходят также слухи о Ястремской. Я спросил ее 2 дня назад в Чжухае, Даяна улыбнулась и сказала мне: «Интрига, интрига, интрига! Я больше ничего не скажу». Похоже, продолжение следует», – написал Стелла в твиттере.
 
Ранее сообщалось, что Саша Баин, бывший тренер Наоми Осаки и спарринг-партнер Серены Уильямс, прекратил сотрудничество с французской теннисисткой Кристиной Младенович и уже получил предложение от молодой и перспективной теннисистки из топ-25.
 
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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 25.10.2019 14:02
    +1
    Хай її Тарпіщев тренує
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 25.10.2019 13:31
    0
    Баин-хто це???
    Ссылка
    vital
      vital, 25.10.2019 13:02
    +5
    Хотілося щоб все таки Бажин тренував Даяну. Принаймі довго чекати не доведеться: за тиждень-другий все вирішиться...
    Ссылка
    vital
      vital, 25.10.2019 13:02
    +5
    Хотілося щоб все таки Бажин тренував Даяну. Принаймі довго чекати не доведеться: за тиждень-другий все вирішиться...
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 25.10.2019 14:02
    +1
    Хай її Тарпіщев тренує
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 25.10.2019 13:31
    0
    Баин-хто це???
    Ссылка
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