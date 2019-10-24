Гамбург. Стаховский вышел в полуфинал в паре

Сегодня Сергей Стаховский вместе с Адрианом Менендесом-Масейрасом в четвертьфинале челленджера в Гамбурге в парном разряде в двух сетах обыграл дуэт Кароль Држевецки/Шымон Вальков. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.
1/4 финала
Сергей Стаховский/Адриан Менендес-Масейрас - Кароль Држевецки/Шымон Вальков – 6:4, 7:6 (4)
Соперники Стаховского и Менендеса-Масейраса определятся завтра в противостоянии Рубен Бемельманс/Даниэль Мазур – Джеймс Серретани/Максим Кресси.
Также сегодня Стаховский прекратил борьбу в Гамбурге в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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