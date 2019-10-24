Гамбург. Стаховский вышел в полуфинал в паре

00:25 — REALIST

хрен - то у вас за пАрєбріком... тут - хрін ... і кому саме ви там співаєте - теж ваша справа... ...

00:25 — jekаfunny

так ДК отмечало чемпионство так все клубы мира делают чтобы кто то отмечал количество кубков кот...

00:23 — dynamo_DNO

Сначала ты говорил что это неправда, потом про невиновность)) С нетерпением жду новых песен))) ты...

00:22 — dynamo_DNO

Ты наверно забыл как дыка первое чемпионство после 5 летней паузы отмечало?? Тоже на стадионе, пе...

00:21 — REALIST

Заголовок дуже оптимістичний... З такою убогою грою могли й відгребти...