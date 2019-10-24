Войти или Зарегистрироваться

Венгрия. Завацкая прошла в 1/4 финала на отказе соперницы

Румынка Ирина Мария Барэ снялась после семи проигранных геймов подряд

  • 24.10.2019 12:55
  • 409 просмотров
  • 0 комментариев
Венгрия. Завацкая прошла в 1/4 финала на отказе соперницы
© Guangzhou Open. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) продолжила победную серию на грунтовом 60-тысячнике ITF в Венгрии.
 
В матче второго круга украинка, посеянная под 5 номером, одолела Ирину Марию Барэ (№168 WTA). Румынка не смогла продолжить матч в начале второго сета.
 
Секешфехервар. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ирина Мария Барэ (Румыния) – 6:0, 1:0 (отказ)
 
Следующей соперницей Завацкой станет Кайя Юван (Словения) или Виктория Кан (Россия).
 
В первом круге Катарина обыграла Фанни Штоллар.
 
Для того, чтобы дебютировать в первой сотне мирового рейтинге, Завацкой нужна победа на турнире в Секешфехерваре.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности