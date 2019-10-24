Венгрия. Завацкая прошла в 1/4 финала на отказе соперницы

13:45 — Чалый Павел

Желаю Динамо сегодня показать хороший футбол, без банальных навесов, и с чётким пониманием, как в...

13:38 — Vipfishman2

Ох как же было славно вас туда обратно всех оправить , на родину !!! Что бы поняли , за что и поч...

13:37 — SEMIRAMID

Когда сепары при поддержке русских войск в 2014 году стали захватывать населённые пункты Донбасса...

13:36 — Vipfishman2

Вадо , мразь , ты сидишь под Полтавой !!! Не трынди и не выкручивайся !!! Ты и тебе подобные ватн...

13:34 — ВВВ

А ти не звільняй!Тебе хтось примушує?По друге прийміть закон та направте всіх хто переїхав з Донб...

13:29 — ВВВ

Я теж тебе,сука ,м*яко кажучи не люблю! А не люблю тебе за те,що ти мразота чомусь вирішив що я п...

13:28 — Vipfishman2

Недоносок !!! Что ты делаешь здесь ? Почему не на передке ? Там же твоя Родина гребаная ... почем...