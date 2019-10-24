Венгрия. Завацкая прошла в 1/4 финала на отказе соперницы

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) продолжила победную серию на грунтовом 60-тысячнике ITF в Венгрии.
В матче второго круга украинка, посеянная под 5 номером, одолела Ирину Марию Барэ (№168 WTA). Румынка не смогла продолжить матч в начале второго сета.
Секешфехервар. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ирина Мария Барэ (Румыния) – 6:0, 1:0 (отказ)
Следующей соперницей Завацкой станет Кайя Юван (Словения) или Виктория Кан (Россия).
В первом круге Катарина обыграла Фанни Штоллар.
Для того, чтобы дебютировать в первой сотне мирового рейтинге, Завацкой нужна победа на турнире в Секешфехерваре.
Источник — Sport.ua
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