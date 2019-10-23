Венгрия. Завацкая уверенно вышла в 1/8 финала

Теннисистка Катарина Завацька играет на грунтовом турнире в венгерском Секешфехерваре.
В поединке 1/16 финала украинская спортсменка в двух сетах разобралась с Фанни Штоллар - 6:4, 6:2.
В следующем раунде Катарина сыграет против победительницы противостояния Мая Хвалинська - Ирина Бара.
Источник — Sport.ua
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