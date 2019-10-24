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Киченок/Клепач – Калашникова/Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча группового раунда малого Итогового турнира

  • 24.10.2019 08:31
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Киченок/Клепач – Калашникова/Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Людмила Киченок
В четверг, 24 октября, украинская парница Людмила Киченок сыграет стартовый поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.
 
В дуэте с Андреей Клепач из Словении украинка сразится против грузинско–американской пары Оксана Калашникова / София Кенин. Встреча начнется в 08:30 по Киеву.
 

Ситуация в группе
 
Команда Киченок/Клепач Калашникова/Кенин Цзян/Тан Матчи Сеты / Геймы
Киченок/Клепач -        
Калашникова/Кенин   - 2:6, 6:4, 7-10 0-1 1-2/8-11
Цзян Синьюй /Тан Цяньхуэй   6:2, 4:6, 10-7 - 1-0 2-1/11-8
 
Напомним, в финал турнира выйдет только одна пара теннисисток из группы.
 
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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