Киченок/Клепач – Калашникова/Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

09:12 — Alex86 1

Называется довыеживался дятел. С др стороны $ нарубил везде и еще будет.

09:07 — Юрий Карпенко

Разве что если это не Месси с Роналду)

08:58 — Муґунот Уух

интересно, как игрок в 32 года, последний сезон практически не игравший, а последние месяцев 4-5...