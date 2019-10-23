Тренером Ястремской в Чжухае будет россиянка Караваева

Тренером на неделю для украинки Даяны Ястремской на турнире WTA Elite Trophy в китайском городе Чжухай является Александра Караваева, 32-летняя россиянка.
У Караваевой была хорошая юношеская карьера, она занимала 717 место в рейтинге одиночного разряда среди профессионалов.
Напомним, Даяна Ястремская выиграла дебютный матч в Чжухае. Вторая ракетка Украины в двух сетах переиграла Донну Векич из Хорватии.
Источник — Twitter
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