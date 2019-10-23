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Тренером Ястремской в Чжухае будет россиянка Караваева

Даяна Ястремская выиграла дебютный матч турнира WTA Elite Trophy

  • 23.10.2019 20:59
  • 1325 просмотров
  • 7 комментариев
Тренером Ястремской в Чжухае будет россиянка Караваева
© Twitter
Тренером на неделю для украинки Даяны Ястремской на турнире WTA Elite Trophy в китайском городе Чжухай является Александра Караваева, 32-летняя россиянка.
 
У Караваевой была хорошая юношеская карьера, она занимала 717 место в рейтинге одиночного разряда среди профессионалов.
 
Напомним, Даяна Ястремская выиграла дебютный матч в Чжухае. Вторая ракетка Украины в двух сетах переиграла Донну Векич из Хорватии.
 
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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 23.10.2019 22:12
    0
    Похоже, Ястремской гонорар за участие в кубке крембля натурой выдали. Ну а какое выступление- такой и гонорар.
    Ссылка
    VOVAN0409
    VOVAN0409, 23.10.2019 21:59
    0
    Vladdal, 23.10.2019 21:21

    "Перезрада"
    ___
    Ото да...
    посміхнуло,дякую))
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 23.10.2019 21:38
    -1
    Жёном, Похтер, Караваева... Пошла Даяна по рукам... Чем эта "тренер" вообще может помочь на малом итоговом в играх с топами, когда она сама за карьеру топов видела только по телевизору
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 23.10.2019 21:37
    -3
    да хоч би і папа римський лиш би вигривала
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 23.10.2019 21:24
    -2
    Налітай!!!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 23.10.2019 21:21
    -1
    Антон Корзун, 23.10.2019 21:10
    Перезрада. От же ж сучка мала.

    "Перезрада"
    ___
    Ото да...
    Ссылка
    Антон Корзун
      Антон Корзун, 23.10.2019 21:10
    +4
    Перезрада. От же ж сучка мала.
    Ссылка
    Антон Корзун
      Антон Корзун, 23.10.2019 21:10
    +4
    Перезрада. От же ж сучка мала.
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 23.10.2019 22:12
    0
    Похоже, Ястремской гонорар за участие в кубке крембля натурой выдали. Ну а какое выступление- такой и гонорар.
    Ссылка
    VOVAN0409
    VOVAN0409, 23.10.2019 21:59
    0
    Vladdal, 23.10.2019 21:21

    "Перезрада"
    ___
    Ото да...
    посміхнуло,дякую))
    Ссылка
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