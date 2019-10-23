Брест. Марченко вышел в третий раунд

Сегодня Илья Марченко во втором раунде хардового челленджера в помещении в Бресте в двух сетах обыграл итальянца Томаса Фаббиано – 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час и 30 минут.
2-й раунд
Томас Фаббиано (Италия) – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 4:6
Следующим соперником Марченко будет хорват Нино Сердасуриц.
В первом раунде Марченко обыграл Лукаса Кляйна.
Источник — Sport.ua
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