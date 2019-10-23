Брест. Марченко вышел в третий раунд

Группа H. Пчему Челси стоит выше Валенсии? На сайте УЕФА также Регламент турнира В случае равенс...

19:32 — jekаfunny

19:31 — Сергей Михайлович

А будет отдача,как 14 числа?Будет один за всех и все за одного?Будет битва за страну,за эмблему Д...

19:30 — grifon

так в них же все по рангу

19:30 — Zport.

Валенок слился, теперь этот же дурачек под другим ником. Весёлая у тебя жизнь смотрю)

19:29 — jekаfunny

и там еще ниже с тобой Валенок попрошался , правда не знаю с чего он к тебе на ВЫ и Господа обращ...

19:29 — Forever_young_13

Епать шпрота лох и уебан

19:28 — jekаfunny

ты не всязно разговариваешь , не пей пожалуйста во время нашего диалога

19:28 — Zport.

Сколько вас там ещё в ордло осталось? Говорят перепись у вас была?