Брест. Марченко стартовал с победы в основной сетке

Украинский теннисист Илья Марченко (№272 ATP) добыл первую победу на челленджере во Франции.
Украинец, стартовавший в квалификации, на старте основной сетки в двух сетах одолел Лукаса Кляйна (№329 ATP) из Словакии.
Брест. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Лукас Кляйн (Словакия) – 6:4, 6:2
Во втором круге Марченко сразится против третьего сеяного Томаса Фаббиано из Италии.
Ранее Марченко стал чемпионом челленджера в Нур-Султане.
Источник — Sport.ua
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