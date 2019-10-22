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Брест. Марченко стартовал с победы в основной сетке

Украинский теннисист без особых проблем одолел Лукаса Кляйна из Словакии

  • 22.10.2019 12:25
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Брест. Марченко стартовал с победы в основной сетке
© Федерация тенниса Казахстана. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (№272 ATP) добыл первую победу на челленджере во Франции.
 
Украинец, стартовавший в квалификации, на старте основной сетки в двух сетах одолел Лукаса Кляйна (№329 ATP) из Словакии.
 
Брест. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Лукас Кляйн (Словакия) – 6:4, 6:2
 
Во втором круге Марченко сразится против третьего сеяного Томаса Фаббиано из Италии.
 
 
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Источник — Sport.ua

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