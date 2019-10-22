Брест. Марченко стартовал с победы в основной сетке

Грамотно формулируй свои высказывания. Уточняй: Шахтёр за последнее время (указывай сколько лет) ...

у них раздвоение личности ну как у всех из их муравейника вон ert,оно же enjoy и так далее,все не...

у них и тут не порядок,они когда слышат "ложись" не так ложатся

13:04 — jekаfunny

так стоп, в то время ка вы позорно выкинули Полтаву из кубка у Черика был такой же огород на стад...

12:58 — Couch

Думаю этому человеку верить нельзя, он себя уже показал. Возьмет на время команду, поиграется и в...