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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не было времени, чтобы хорошо подготовиться»

Украинка – о победном старте на турнире в Чжухае

  • 23.10.2019 15:00
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не было времени, чтобы хорошо подготовиться»
© WTA. Даяна Ястремская

Сегодня Даяна Ястремская в первом матче малого Итогового турнира в Чжухае обыграла Донну Векич со счетом 7:6 (6), 6:2.

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от матча:

«Я в большом восторге от того, что выступаю на этом турнире. Даже не знаю, как мне удалось попасть в список участниц, все случилось довольно внезапно. У меня даже не было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться, я не особо успела потренироваться и сейчас, в концовке сезона, чувствую, что немного устала.

Но если ты уже попал на такой турнир, то стараешься использовать свой шанс. Сегодня, когда я проигрывала на тай-брейке, то думала только о том, что нужно играть каждый мяч.

Я пока не успела погулять по городу. Но это приятное место, когда у меня будет время, то я обязательно познакомлюсь с Чжухаем. Надеюсь, что пробуду здесь до финала. Это моя цель».

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Источник — Большой теннис Украины

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