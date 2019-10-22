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САПРОНОВ: «Вложил в Свитолину 400-500 тысяч долларов за 4 года»

Экс-спонсор украинской теннисистки – о ее дальнейших перспективах

  • 22.10.2019 11:28
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САПРОНОВ: «Вложил в Свитолину 400-500 тысяч долларов за 4 года»
© Трибуна. Элина Свитолина и Юрий Сапронов
Известный украинский бизнесмен и экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов рассказал, сколько вложил денег в лучшую украинскую теннисистку, а также поделился мнением о ее дальнейших перспективах.
 
― Сколько денег вы вложили в карьеру Элины?
― Наверно, основные деньги были вложены с 13 до 17 лет. Точно не помню, но где-то 400-500 тысяч долларов за 4 года. Это немного. У Элины очень умные и рачительные родители, которые сэкономили мои деньги.
 
― Правда, что вы смотрите все матчи Свитолиной?
― Бывает, что первые круги условно против квалифаеров не смотрю, но обязательно нахожу 5-7-минутные нарезки и пересматриваю. Хочется понимать в каком она состоянии и чего ждать в моменты решающих матчей.
 
― Что Свитолиной нужно, чтобы выиграть первый Шлем и стать первой ракеткой мира?
― Нам надо ждать, мечтать, терпеть и поддерживать. Кто больше всего хочет быть первой ракеткой мира или выиграть Шлем? Это Элина Свитолина. Но вокруг нее есть минимум человек 10, которые тоже этого хотят, и каждый год подтягиваются еще 2-3 молодые и амбициозные соперницы. Например, Наоми Осака или Бьянка Андрееску, которая в этом году выиграла US Open.
 
Все звезды должны сойтись в одной точке в эти две недели любого Шлема. Элине 25 лет. У нас есть еще лет 5 и 4 Шлема, а это еще 20 попыток. С оговоркой, если Свитолина будет здорова. Меня беспокоит состояние ее правого колена. Понимаю ее мотивацию играть сейчас. Итоговый чемпионат ― это очень важно. И не только в плане призовых. В прошлом году она выиграла этот турнир, теперь надо подтверждать большое количество очков. Элине важна ее позиция в конце года. Это действительно сильно влияет на спонсорские контракты по итогам этого года и планам на следующий. Но я вижу, что она в повязке уже 6 или 7 недель.
 
 
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Источник — Трибуна

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