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Свитолина и Снигур попали в список 100 самых влиятельных женщин Украины

Журнал «Фокус» представил первую часть своего рейтинга

  • 21.10.2019 20:59
  • 722 просмотра
  • 2 комментария
Свитолина и Снигур попали в список 100 самых влиятельных женщин Украины
© WTA. Элина Свитолина
Журнал «Фокус» представил первую часть рейтинга «100 самых влиятельных женщин Украины». В стартовой подборе представлены категории «Кумиры» и «Мастера».
 
Отметим, что 6 из 27 влиятельных женщин оказались из мира спорта:
 
– Элина Свитолина (теннисистка).
– Наталия Морквич (фехтовальщица, паралимпийка). 
– Юлия Елистратова (триатлонистка).
– Дарья Снигур (теннисистка).
– Дарья Билодид (дзюдоистка).
– Юлия Джима (биатлонистка).
 
 
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Источник — Focus.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitaliksaj
    online
    Vitaliksaj, 21.10.2019 21:21
    -3
    Кто такая Снигур
    Ссылка
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 21.10.2019 21:15
    +3
    І в чому виражається впливовість Снігур?
    Ссылка
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 21.10.2019 21:15
    +3
    І в чому виражається впливовість Снігур?
    Ссылка
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