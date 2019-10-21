Свитолина и Снигур попали в список 100 самых влиятельных женщин Украины

21:56 — Sergey_92

Ван Дейк

21:47 — Леха Аксютенко

но не в этом году

21:45 — Леха Аксютенко

А еще есть а Габоне Арсенал, Барселона в Германии, Ювентус в Португалии, а Ливерпуль в Бразилии. ...