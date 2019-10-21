Свитолина и Снигур попали в список 100 самых влиятельных женщин Украины

Журнал «Фокус» представил первую часть рейтинга «100 самых влиятельных женщин Украины». В стартовой подборе представлены категории «Кумиры» и «Мастера».
Отметим, что 6 из 27 влиятельных женщин оказались из мира спорта:
– Элина Свитолина (теннисистка).
– Наталия Морквич (фехтовальщица, паралимпийка).
– Юлия Елистратова (триатлонистка).
– Дарья Снигур (теннисистка).
– Дарья Билодид (дзюдоистка).
– Юлия Джима (биатлонистка).
Источник — Focus.ua
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