ФОТО. Ястремская летит в Чжухай на малый финал WTA

21:36 — JulikoB

Абсолютно, но вот одному из ваших захотелось пословоблудить. Дай ему документ с печатью.

21:35 — mony65

а те было написано,что нет клоун? тебе предлагается сказать от куда у обезьян дыныры танк Т-72Б...

21:35 — kvlad200760

А як ти гадаєш взвод якоїсь військової частини то регулярні війська чи ні? Або той самий військов...

21:35 — JulikoB

В Сирии воюют те, кто воевал на Донбассе. В Сирии регулярная армия?

21:34 — zvalenok02

Глупая тема.