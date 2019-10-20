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ФОТО. Ястремская летит в Чжухай на малый финал WTA

Украинская теннисистка сыграет в Китае на турнире WTA Elite Trophy

  • 20.10.2019 20:06
  • 1493 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Ястремская летит в Чжухай на малый финал WTA
© Jimmie48. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выложила фото с самолета, на котором она с мамой и бабушкой отправляется в китайский Чжухай.
 
Украинская теннисистка с 22 по 27 октября сыграет на малом Итоговом турнире, который имеет название WTA Elite Trophy. Это стало возможным после отказа большого количества теннисисток.
 
В турнире примут участие 12 теннисисток: Кики Бертенс (Нидерланды), София Кенин (США), Мэдисон Киз (США), Арина Соболенко (Беларусь), Петра Мартич (Хорватия), Элиза Мертенс (Бельгия), Алисон Риск (США), Донна Векич (Хорватия), Мария Саккари (Греция), Даяна Ястремская (Украина), Каролина Мухова (Чехия), Чжэн Сайсай (Китай, уайлд-кард).
 
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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    guelder
    online
      guelder, 20.10.2019 20:46
    +6
    секунд через 10 тільки зрозумів де хто... "она с мамой и бабушкой" ))
    Ссылка
    guelder
    online
      guelder, 20.10.2019 20:46
    +6
    секунд через 10 тільки зрозумів де хто... "она с мамой и бабушкой" ))
    Ссылка
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