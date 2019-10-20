ФОТО. Ястремская летит в Чжухай на малый финал WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выложила фото с самолета, на котором она с мамой и бабушкой отправляется в китайский Чжухай.
Украинская теннисистка с 22 по 27 октября сыграет на малом Итоговом турнире, который имеет название WTA Elite Trophy. Это стало возможным после отказа большого количества теннисисток.
В турнире примут участие 12 теннисисток: Кики Бертенс (Нидерланды), София Кенин (США), Мэдисон Киз (США), Арина Соболенко (Беларусь), Петра Мартич (Хорватия), Элиза Мертенс (Бельгия), Алисон Риск (США), Донна Векич (Хорватия), Мария Саккари (Греция), Даяна Ястремская (Украина), Каролина Мухова (Чехия), Чжэн Сайсай (Китай, уайлд-кард).
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.