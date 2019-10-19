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Маррей и Вавринка разыграют титул в Антверпене

Британец впервые после возвращения сыграет в финале турнира ATP

  • 19.10.2019 21:00
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Маррей и Вавринка разыграют титул в Антверпене
© ATP. Энди Маррей
В субботу, 19-го октября, состоялись полуфинальные поединки на турнире ATP 250 в бельгийском Антверпене.
 
В свой первый финал после замены тазобедренного сустава вышел легендарный Энди Маррей. Компанию ему составил еще один трехкратный победитель турниров Большого Шлема Стэн Вавринка.
 
Антверпен. Полуфинал
Энди Маррей (Великобритания) – Юго Эмбер (Франция) – 3:6, 7:5, 6:2
Стэн Вавринка (Швейцария) – Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:2
 
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Источник — Sport.ua

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