Люксембург. Остапенко и Гёргес сыграют в финале

В субботу, 19 октября, состоялись полуфинальные матчи на турнире WTA международной серии в Люксембурге.

Алена Остапенко из Латвии в трех сетах одолела Анну Блинкову из России. Отметим, что во втором сете Остапенко не сделала ни одной двойной ошибки при 4 эйсах.

Во втором полуфинале немка Юлия Гёргес разобралась с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Люксембург. Полуфинал

Алена Остапенко (Латвия) – Анна Блинкова (Россия) – 3:6, 6:3, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан) – Юлия Гёргес (Германия) – 3:6, 4:6