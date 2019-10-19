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Люксембург. Остапенко и Гёргес сыграют в финале

Стали известны имена финалисток турнира категории WTA International

  • 19.10.2019 19:05
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Люксембург. Остапенко и Гёргес сыграют в финале
© WTA. Алена Остапенко
В субботу, 19 октября, состоялись полуфинальные матчи на турнире WTA международной серии в Люксембурге.
 
Алена Остапенко из Латвии в трех сетах одолела Анну Блинкову из России. Отметим, что во втором сете Остапенко не сделала ни одной двойной ошибки при 4 эйсах.
 
Во втором полуфинале немка Юлия Гёргес разобралась с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
 
Люксембург. Полуфинал
Алена Остапенко (Латвия) – Анна Блинкова (Россия) – 3:6, 6:3, 6:2
Елена Рыбакина (Казахстан) – Юлия Гёргес (Германия) – 3:6, 4:6
 
 
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Источник — Sport.ua

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