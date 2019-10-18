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Бертенс проиграла в Москве, увеличив шансы Бенчич сыграть в финале WTA

Швейцарке нужен выход в финал

  • 18.10.2019 14:35
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Бертенс проиграла в Москве, увеличив шансы Бенчич сыграть в финале WTA
© WTA Линц. Кики Бертенс
Кики Бертенс из Нидерландов покидает Кубок Кремля. 27-летняя теннисистка проиграла в матче 1/4 финала Кристине Младенович из Франции.
 
Кубок Кремля. 1/4 финала
Кристина Младенович (Франция) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:4, 2:6, 6:1
 
Это означает, что Бертенс не сможет подняться выше 9 места в чемпионской гонке. На восьмом месте находится Серены Уильямс, которая на этой неделе нигде не играет, но официально пока еще не заявила о том, что не будет играть в Финале WTA, если она туда, конечно, квалифицируется.
 
Единственной теннисисткой, которая может обойти и Бертенс, и Уильямс-младшую, является Белинда Бенчич из Швейцарии. Для того, чтобы окончательно закрыть все вопросы, ей нужно выйти в финал турнира в Москве, то есть выиграть еще два матча – у Флипкенс и у Младенович. Выигрыш одного матча оставит ее на десятом месте.
 
 
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Источник — Sport.ua

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