Бертенс проиграла в Москве, увеличив шансы Бенчич сыграть в финале WTA

Кики Бертенс из Нидерландов покидает Кубок Кремля. 27-летняя теннисистка проиграла в матче 1/4 финала Кристине Младенович из Франции.
Кубок Кремля. 1/4 финала
Кристина Младенович (Франция) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:4, 2:6, 6:1
Это означает, что Бертенс не сможет подняться выше 9 места в чемпионской гонке. На восьмом месте находится Серены Уильямс, которая на этой неделе нигде не играет, но официально пока еще не заявила о том, что не будет играть в Финале WTA, если она туда, конечно, квалифицируется.
Единственной теннисисткой, которая может обойти и Бертенс, и Уильямс-младшую, является Белинда Бенчич из Швейцарии. Для того, чтобы окончательно закрыть все вопросы, ей нужно выйти в финал турнира в Москве, то есть выиграть еще два матча – у Флипкенс и у Младенович. Выигрыш одного матча оставит ее на десятом месте.
Ранее WTA официально подтвердила квалификацию Элины Свитолиной на Итоговый турнир.
Источник — Sport.ua
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