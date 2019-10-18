Бывший король Испании приедет на свадьбу Надаля

В субботу, 19 сентября состоится свадьба Рафаэля Надаля и его невесты, Марии Франсиски Перелло.
Церемония состоится в частном поместье La Fortaleza в городе Порт-де-Польенса. На свадьбу приедет бывший король Испании Хуан Карлос и королева София.
Сама свадьба будет проходить под строгим контролем. Гости будут без телефонов, полицию попросили не допустить использование дронов, а весь персонал подписал соглашение о неразглашении.
Ранее сообщалось о том, что Надаль станет первой ракеткой мира 4 ноября.
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